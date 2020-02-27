Fazla kilolarıyla başı dertte olanlar ya da sağlığını korumaya çalışanlar mutlaka spor ve diyet yapmalıdır. Akıllı telefonunuza indireceğiniz spor uygulamaları sayesinde kendi antrenman ve diyet programınıza sahip olabilirsiniz.

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam sonucu, günümüzde pek çok insan fazla kilolarından muzdarip. Fazla kilosu olmayanlar da sağlık sorunlarından ya da hareketsiz yaşamdan şikayet ediyorlar. Spor salonuna gitmeye üşeniyor, diyetisyenlerin tavsiyelerine bir türlü uyamıyorsanız, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz spor uygulamaları sayesinde kendi antrenman ve diyet programlarınızı oluşturabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza indirebileceğiniz spor uygulamaları sayesinde, beslenme ve spor konusunda uzmanların hazırladığı programlara ulaşabilirsiniz. Spor uygulamaları size evinizde ya da iş yerinizde, kendi imkanlarınızla yapabileceğiniz antrenman programları sunuyor ve beslenme düzeninizi buna göre ayarlamanızı sağlıyorlar. Sizin için mobil uygulama marketlerindeki en başarılı spor uygulamalarını listeledik.

Spor uygulamaları:

MyFitnessPal

Sworkit Kişisel Antrenör

Nike Training Club

YAZIO

PUMATRAC

adidas Training by Runtastic

Yoga

MyFitnessPal

Kilo vermek ve sağlıklı bir yaşama kavuşmak için atılması gereken ilk adımlardan bir tanesi, sağlık bir diyet programı oluşturmaktır. Bunun için de yediğiniz gıdaların kaç kalori olduğunu bilmeli ve günlük olarak almanız gereken kalori miktarını hesaplamalısınız.

MyFitnessPal mobil uygulamasının veri tabanında 6 milyondan fazla yiyeceğin kalori miktarları bulunuyor ve her geçen gün yeni yiyecekler eklenmeye devam ediyor. Mobil uygulamayı indirdikten sonra yemek istediğiniz yiyeceği bulun, kaç kalori olduğunu görün ve gün içinde tüketeceğiniz yemeklerin kalori miktarını kolayca hesaplayın.

Sworkit Kişisel Antrenör

Sworkit, kullanıcılarına sunduğu güç, kardiyo, yoga ve esneme egzersizleri seçenekleriyle spor uygulamaları arasında öne çıkıyor. 5 ile 60 dakika arasından değişen antrenman programlarından size en uygun olanı seçin ve dilediğiniz yerde spor yapmaya başlayın.

Spor eğitmenleri tarafından kaydedilmiş olan egzersiz videolarını izleyerek yapmanız gereken egzersizleri nasıl yapacağınızı en doğru şekilde öğrenin. Kullanıcılarına 160’dan fazla, farklı egzersiz programı sunan Sworkit mobil uygulamasını ilk 7 gün ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Nike Training Club: Antrenman ve Fitness Planı

Nike Training Club mobil uygulaması, ünlü spor markası Nike’ın uzman spor eğitmenlerine hazırlatmış olduğu 185’ten fazla, farklı egzersiz programını içeriyor. Esneme, güç, incelme, yoga gibi seçeneklere sahip olan egzersiz programları arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz.

Dilerseniz kendinize özel egzersiz programları oluşturabilirsiniz. Evde, spor salonunda ya da dışarıda yapabileceğiniz antrenman türleri bulunuyor. Cristiano Ronaldo gibi başarılı sporcuların oluşturduğu antrenman videolarını izleyerek, eş zamanlı olarak günlük antrenmanınızı tamamlayabilirsiniz.

YAZIO - Kalori Sayacı ve Diyet Günlüğü

Tamamen ücretsiz olan YAZIO mobil uygulaması üzerinden günlük yemek planınızı kolayca oluşturabilirsiniz. Her hafta yeni bir yemek tarifi sunan uygulama sayesinde, lezzetten ödün vermeden sağlıklı yemekler yiyebileceksiniz.

Oluşturacağınız günlükler üzerinden sizin yemek düzeninizi daha sağlıklı bir hale getirmenize yardımcı olan YAZIO’nun barkod okuma sistemi sayesinde tükettiğiniz gıdaların kalori miktarını kolayca öğrenebilirsiniz. İlerleme durumunuzu size özel oluşturduğu bir tablo üzerinden görebilir, diyet ve spor programınızı bu tabloya göre yeniden düzenleyebilirsiniz.

PUMATRAC

PUMATRAC mobil uygulaması, özellikle sporla arası pek iyi olmayan kişiler için üretilmiş. Uygulama, sizi her gün spora teşvik etmek için farklı öneriler sunan bildirimler gönderiyor. Günlük akıllı öneriler sayesinde, üşenmeyi bırakıp harekete geçeceksiniz.

80’den fazla ücretsiz antrenman programı sunan uygulamadaki antrenmanları yaparken uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış videoları izleyebilir ve egzersizleri eş zamanlı olarak yapabilirsiniz. Aynı zamanda uygulama üzerinden kendinize özel bir koşu ya da yürüyüş programı hazırlayabilirsiniz.

adidas Training by Runtastic:

Başlamak başarmanın yarısıdır, mottosuyla yola çıkan adidas Training by Runtastic mobil uygulaması, spor yapmayı isteyen ama nereden başlayacağını bilmeyen kullanıcılar için üretilmiş bir mobil uygulama. adidas Training by Runtastic’te başlangıç seviyesinden uzman seviyesine kadar pek çok farklı egzersiz programı bulunuyor.

Hiçbir spor aleti kullanmadan 7 ile 45 dakika arası yapabileceğiniz 180’den fazla antrenman programını, uzman eğitmenler tarafından hazırlanmış videolar eşliğinde eş zamanlı olarak uygulayabilirsiniz. Kendinize özel antrenman programları oluşturabilir ve tamamladıkça başarılarınızı görerek kendinizle gurur duyabilir ve çok daha fazlası için motive olabilirsiniz.

Yoga – hareketler ve sınıflar

Spor ve diyet esnasında belki biraz gerildiniz ya da kaslarınızı fazla zorladığınız için istenmeyen ağrılar çekiyorsunuz. Böyle bir durumda yoga felsefesinin, asırlar öncesinden günümüze kadar ulaşmış özel hareketlerini yaparak rahatlayabilirsiniz.

Yoga mobil uygulamasında 111 farklı yoga pozunu yüksek kalitedeli kalitedeki videolarda görebilirsiniz. Her bir farklı hareket, uzman yoga eğitmenleri tarafından gösteriliyor. 10 ile 30 dakika arasından değişen derslerden birini seçerek, hemen yoga yapmaya başlayabilirsiniz. Yaptığınız her pozun nasıl yapılacağını ve ne gibi faydalarını olduğunu mobil uygulama üzerinden görebileceksiniz.

Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza Google Play ve App Store üzerinden indirebileceğiniz en iyi beslenme ve spor uygulamaları listemizden size en uygun olan mobil uygulamaları indirerek hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Hayalinizdeki fit ve sağlıklı vücuda kavuşmayı daha fazla ertelemeyin.