Avrupa’da mRNA Aşılarının 3. Dozuna Kullanımına İzin Verildi

Avrupa İlaç Ajansı, bugün yapılan bir açıklamaya göre BioNTech ve Moderna aşılarının 3. dozunun kullanımına izin verdi. Bağışıklığında zayıflama görülen kişiler, yaş gruplarına göre belirlenen zamanlarda mRNA aşılarının ek dozunu alabilecekler.

Yakın zamanda BioNTech aşısının sağladığı antikor miktarının belli bir süreden sonra COVID-19’dan korumaya yeterli olmayacak kadar azaldığı açıklanmıştı. Bununla birlikte Sinovac’ta olduğu gibi BioNTech’te de üçüncü, hatta dördüncü dozun alınmasının gerekip gerekmediği tartışılmaya başladı. Bugün ise tartışmalı üçüncü doza Avrupa İlaç Ajansı’ndan kullanım onayı geldi. Aynı karar, Moderna aşısı için de geçerli oldu.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), üçüncü dozun şimdilik bağışıklık sistemi zayıflamış kişilere verilebileceğinden bahsederken, yaşla ilgili bazı önemli detaylar da verildi. Açıklamalara göre çocuklar ve yetişkinlerin ikinci ve üçüncü doz arasında geçirmesi gereken süre farklılık gösterecek.

Bağışıklığı zayıflayanlar 3. dozu alabilecek

EMA'nın Biyolojik Sağlık Tedavileri ve Aşı Strateji Başkanı Marco Cavaleri, bugün yaptığı basın açıklamasında son 1-2 haftadır pandemi alanında en çok tartışılan konularından birini sonuca kavuşturdu: mRNA aşılarında üçüncü doz. Cavaleri, yaptığı açıklamayla EMA’nın BioNTech ve Moderna’ya üçüncü doz kullanım izni verdiğini ifade etti. Antikor seviyesinde düşüş yaşayıp bağışıklığı zayıflayanlar, karara göre oldukları mRNA aşılarının üçüncü dozunu da alabilecek.

Verilen iznin ilanından sonra bazı detaylara da değinen Cavaleri, 12 yaş üzeri çocukların bu ek dozu ikinci dozdan en az 28 gün sonra alabileceklerini ifade etti. 18-55 yaş aralığındaki kişilerin ise üçüncü dozu alabilmesi için ikinci dozun üzerinden 6 ay geçmesi gerekecek. Böylece aşılar belki de güncellenene kadar halkın sağlığı korunmaya devam edecek.