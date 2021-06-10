Marmara Denizi'ni tehdit eden müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu. 5 partinin ortak önergesi üzerine komisyon kurulması kabul edildi.

Son dönemin en önemli gündem maddeleri arasında, başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizi tehdit eden ve çok büyük bir çevre sorunu olan müsilaj (deniz salyası) yer alıyor. Sorunun nasıl çözüleceği konusu ise en azından şimdilik bir muamma.

Konuyla ilgili olarak daha önce farklı partiler meclise çeşitli öneriler ile gelmiş ancak bunlardan bir sonuç çıkmamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün konuyla ilgili çok önemli bir adım attı. Meclis'te bulunan 5 partinin önergesi ile bir Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Görev süresi 3 ay olacak

TBMM'de beş partinin müsilaj sorunu ile ilgili verdiği ortak önergeleri görüşüldü. Görüşmelerin ardından da müsilaj sorununu araştırmak ve çözüm bulmak amacıyla bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması teklifi kabul edildi.

Komisyonun çalışma süresinin 3 ay olacağı belirtilirken, komisyonda 19 üyenin yer alacağı açıklandı. Komisyon üyeleri ayrıca ihtiyaç halinde Ankara ve TBMM dışında da çalışabilecek. Komisyonda yer alacak üyeler ise henüz belirlenmedi.

Komisyon, çalışmaları sırasında uzmanları ve akademisyenleri dinleyecek. Ayrıca yerinde incelemelerde de bulunacaklar. Sürecin sonunda komisyon tarafından hazırlanacak olan rapor kamuoyu ile paylaşılacak.

Beş partiden önerge

Daha önce CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in verdiği araştırma önergesi TBMM'de reddedilmişti. Sonrasında ise AKP, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti temsilcileri ayrı ayrı önergeler sundu. Bu önergeler bir arada ele alınarak bugün kabul edilmiş oldu.