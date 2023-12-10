Her birimiz şehir dışına çıkacaksak yanımızda ona göre eşya götürmek için ya da önemli bir işimiz varsa beklenmedik şekilde sırılsıklam olmamak adına evden çıkmadan önce mutlaka hava durumunu kontrol ederiz. Ancak kontrol ettiğimiz bu hava durumunun, bazı zamanlar yanlış gösterdiğini hiç fark ettiniz mi?

Bilhassa söz konusu yağmur çamursa, elimiz hava durumunu kontrol etmeye çok daha yatkındır. Olası bir fırtına, yağmur veya dolu bazı zamanlar işlerimizi ertelememize bile sebep olabilir. Fakat bu noktada sinir bozucu olan şey, hava durumunda hafif yağış olduğunu görüp, kısa bir süre sonra sırılsıklam olmamızdır.

Peki hava durumu uygulamaları bazen neden yanılır?

Aslında bu problem, telefon uygulamalarından ziyade meteoroloji kaynaklıdır.

Hava olaylarının incelenmesi ve bu doğrultuda yapılan tahminler, her ne kadar bilimle ilgili olsa da bir bakıma uzun süreli deneyim gerektirir. Hava durumunu %100 doğru bir biçimde tahmin edebilecek bilgisayar veya tek bir algoritma yoktur.

Esasen tek bir algoritmadan ziyade, aynı şehir için çeşitli hava tahminlerinin yapılabilmesine olanak sağlayan farklı tahmin modelleri ve verilerin farklı yorumlanması söz konusudur. Çeşitli kaynaklardan toplanan veriler, bir tane değil birden fazla algoritma kullanılarak işlenir.

Fakat uzmanlar hangi uygulamaların hangi verilerini ya da hangi algoritmaları kullandıklarını veya verileri ne sıklıkla aldıklarını açıklamaz ve birtakım hatalı okumalar ortaya çıkar. Bu sebeple örneğin Dark Sky gibi bir uygulama gün içinde yağmur gösterebilirken, AccuWeather sadece bulutlu gösterir.

Telefon uygulamaları, hava durumu verilerini çeşitli kaynaklardan derler.

The Weather Channel bu kaynaklar arasındaki en gelişmiş olanıdır. Çeşitli tahmin şirketlerini analiz eden danışmanlara göre The Weather Channel, yaklaşık %82 ile düzenli olarak en doğru hava durumunu gösterir.

Fakat bu, yine de verilerin %18’inin yanlış olduğu anlamına gelir. Yani 7 günün 1,5 günü gösterilen hava durumu doğru değildir ve telefon şirketlerinin bu konuda yapabileceği pek bir şey yoktur.

Kusursuza yakın tahminlere ulaşmak, genellikle belirli bir bölgede uzun yıllara dayanan deneyime sahip yerel meteorologların uzmanlığını gerektirir.

Bu bilgi birikimi; hava durumu modellerini, ulusal hava durumu şirketlerinin mükemmele yakın bir doğrulukla tahmin etmelerine olanak sağlar. Ancak sorun şu ki bu son derece doğru olan yerel tahminleri derlemenin bir yolu henüz yoktur.

The Weather Channel gibi şirketler, kendi başlarına daha az doğruluk payı olan hava tahminleri yapma konusunda ve yerel şirketlere bel bağlamama noktasında bir hayli ısrarcılar.

Bu sebeple fırtına ya da yağış gibi tahminler, bazı zamanlar doğru olmaz.

Aslında algoritmalar ve dikkate alınan uygulamalar, her geçen gün daha da gelişiyor. Bunun temel sebebi, yıllar geçtikçe algoritmalarda giderek daha fazla ayrıntılı veriye yer verilmesidir.

Söz konusu sıcaklık olduğunda tahminler gerçeğe çok daha yakındır ancak yağış veya fırtına durumunda yerel meteoroloji uzmanlarına güvenmek çok daha mantıklı olacaktır.

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