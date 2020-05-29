İlk Yerli Siber Güvenlik Ürünü: HAVELSAN Bariyer

Türkiye'deki ilk veri sızıntısı önleme ürünü HAVELSAN Bariyer, hem uluslararası hem de ulusal güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamladı. HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, kritik kurumlarımızın veri güvenliğinin sağlanması için en ideal ürünü ortaya çıkardık. Süreç içinde ürün geliştirme çalışmalarımız devam edecek'' açıklamasını yaptı.

HAVELSAN Bariyer, yerli siber güvenlik çözümü olarak, ulusal ve uluslararası güvenlik ve uygunluk sertifikasyon süreçlerini tamamladı.

Siber güvenlik ürünü HAVELSAN Bariyer, veri sızıntısı önleme yazılımları alanında Türkiye'de ilk kez Uluslararası Ortak Kriterler kapsamında yüksek güvenlik seviyesi niteliğindeki "EAL 4 Sertifikası"nı geçen yıl aldı ve alanında TRTEST Ürün Uygunluk Sertifikası'nı kazanan ilk ürün oldu.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Siber Güvenlik Ürünleri Test ve Sertifikasyon Projesi kapsamında HAVELSAN'nın DLP Bariyer ürünü için yapmış olduğu uygunluk başvurusunu değerlendiren TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ, ürünün TRTEST-TSKGK-DLP-01 Kriteri kapsamında uygun olduğuna karar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer almak için TRTEST'in uygunluk sertifikasını alarak en önemli aşamayı geçen HAVELSAN Bariyer, kritik verilerin taşınma veya kopyalanmasının engellenmesi ile dışarıya çıkarılan verilerin güvenliğinin sağlanması ve takip edilmesi gibi hassas veri ve politika yönetimi özelliğini içeriyor.

Gönderilen e-posta içeriklerinin takip edilmesi ve engellenmesi ile ziyaret edilen web sitelerinin takip edilmesi ve engellenmesini sağlayan HAVELSAN Bariyer'de, ayrıca USB veri taşıma cihazları, USB tak çalıştır cihazlar (Plug and Play) ve akıllı telefonlara kurum verilerinin aktarılmasını engelleme ya da aktarılmasına izin verme gibi seçenekler de mevcut.

'Siber Güvenliğimiz Ülke Sınırlarımızın Korunması Gibidir'

Son yıllarda bilgi güvenliğinin ülkelerin milli güvenliğiyle doğrudan ilişkili hale geldiğini vurgulayan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, "Siber güvenliğimiz, adeta ülke sınırlarımızın Mehmetçiklerimiz ve milli silahlarımızla korunması gibidir. Siber dünyada en önemli silahımız, milli siber güvenlik ürünlerimizdir. Ürünlerinizin milli olmadığı yerde, siber güvenliğimizden söz edemeyiz. Bu açıdan HAVELSAN olarak yerli ve milli siber güvenlik ürünlerini geliştirmeyi milli bir görev, bir misyon olarak görüyoruz. HAVELSAN Bariyer de ulusal ve uluslararası tüm kriterleri karşılayan, ülkemizin en önemli milli siber güvenlik ürünü oldu." ifadelerini kullandı.