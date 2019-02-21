Linux Dosyaları Artık Windows Üzerinde Çalıştırılabiliyor

Microsoft'un dün yayınladığı yeni Windows 10 sürümü Linux kullanıcılarını bir hayli sevindirecek gibi görünüyor.

Windows'un üreticisi ve dağıtıcısı olan Microsoft, yıllardır kullandığı ve sürekli güncel tuttuğu Windows 10 işletim sistemine oldukça güveniyor. Uyumluluk desteklerini her geçen gün artıran Silikon Vadisi devi, geçtiğimiz gün yayınladığı yeni bir güncelleme ile Linux dosyalarının artık Windows ortamında açılmasına olanak tanıyor.

Microsoft'un yayınladığı yeni Windows 10 sürümü; oyunlarda performans iyileştirmelerini sağlayacak yenilikleri ve Google Chrome için Windows 10 Zaman Çizelgesi özelliğini kullanıcılarına getiriyor.

~Google Chrome üzerinde Windows 10 Zaman Çizelgesi özelliği.

Üstüne uzun bir süre boyunca yeni işletim sistemi çıkarılmayacak şekilde tasarlanan Windows 10 bu bağlamda sürekli yenilik içeren güncellemeler alıyor. Zaman zaman büyük çaplı değişiklikleri de gördüğümüz Windows 10 güncellemeleri ilk olarak Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılara sunulurken, tüm sorunları giderildiğinde yeni işletim sistemi sürümü son kullanıcılar için yayınlanıyor.

Eğer siz de yeni gelen özellikleri ilk deneyimleyen kişilerden olmak istiyorsanız Windows Insider programına kayıt olabilirsiniz.