Koronavirüs Testlerinin Sonuçlarına e-Nabız'dan Ulaşılabilir

Sağlık Bakanlığı, yaptığı yeni bir açıklama ile COVID-19 testi yaptıranların sonuçlarına e-Nabız üzerinden bakabileceklerini açıkladı.

Türkiye’de koronavirüs vakaları görülmeye devam ederken virüsle mücadele sürecini kolaylaştırmak için Sağlık Bakanlığı yeni uygulamaları devreye sokmaya devam ediyor. Yapılan yen bir açıklama ile COVID-19 testlerinin sonuçlarına e-Nabız üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir” denildi. Bakanlığın açıklaması ile beraber test yaptıran insanlar, hastanelere gidip test sonuçlarını öğrenmek yerine evlerinden test sonuçlarına ulaşabilecekler.

e-Nabız uygulamasına buradaki bağlantıdan ulaşılabilir. TC kimlik numarası ve e-Nabız şifresi ile girilebilen e-Nabız’a akıllı telefonlar üzerinden iOS ve Android uygulaması ile de erişim sağlanabilir. İlk defa e-Nabız kullanacaklar e-Devlet’e girerek e-Nabız şifrelerini oluşturduktan sonra e-Nabız’dan sonuçlarına ulaşabilirler.

Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca’nın dün gece Twitter’dan yaptığı açıklama ile Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısının 359’a çıktığı, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının ise 4 olduğunu açıklanmıştı.