Koronavirüs Testlerinin Sonuçlarına e-Nabız'dan Ulaşılabilir

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Koronavirüs Testlerinin Sonuçlarına e-Nabız’dan Ulaşılabilecek

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Sağlık Bakanlığı, yaptığı yeni bir açıklama ile COVID-19 testi yaptıranların sonuçlarına e-Nabız üzerinden bakabileceklerini açıkladı.

Türkiye’de koronavirüs vakaları görülmeye devam ederken virüsle mücadele sürecini kolaylaştırmak için Sağlık Bakanlığı yeni uygulamaları devreye sokmaya devam ediyor. Yapılan yen bir açıklama ile COVID-19 testlerinin sonuçlarına e-Nabız üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir” denildi. Bakanlığın açıklaması ile beraber test yaptıran insanlar, hastanelere gidip test sonuçlarını öğrenmek yerine evlerinden test sonuçlarına ulaşabilecekler. 

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e-Nabız uygulamasına buradaki bağlantıdan ulaşılabilir. TC kimlik numarası ve e-Nabız şifresi ile girilebilen e-Nabız’a akıllı telefonlar üzerinden iOS ve Android uygulaması ile de erişim sağlanabilir. İlk defa e-Nabız kullanacaklar e-Devlet’e girerek e-Nabız şifrelerini oluşturduktan sonra e-Nabız’dan sonuçlarına ulaşabilirler. 

Sağlık Bakanlı Fahrettin Koca’nın dün gece Twitter’dan yaptığı açıklama ile Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısının 359’a çıktığı, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının ise 4 olduğunu açıklanmıştı. 

Kaynak : https://t24.com.tr/haber/saglik-bakanligi-koronavirus-testi-yaptirmis-vatandaslarimiz-test-sonuclarina-e-nabiz-uygulamasindan-ulasabilir,867623
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