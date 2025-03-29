Çok uzun yıllardır tartıştığımız ve bir türlü net bir cevaba ulaşamadığımız o soru: Hayvanlar, insanların dillerini anlayabilir mi? Bir bakıyorsunuz anlıyor gibi gözüküyorlar, bir bakıyorsunuz uzaktan yakından alakaları yok.

Bu noktada özellikle köpekler kafaları karıştırıyor. Çünkü öğrendikleri birkaç komut, istediklerinde bizi anlayabildiklerini düşündürüyor.

Peki işin aslı ne?

Bilim insanlarına göre bazı köpekler, maymunlar ve hatta yunuslar, insanların konuştukları dilleri anlayabiliyor.

Mesela bir çalışmada Rico isimli bir Border collie cinsi köpek, 200’den fazla nesnenin ismini bildiğini ve bir komutla da bu nesneleri getirebildiğini gösterdi. Yine Chaser isimli bir başka Border collie üzerinde yürütülen benzer bir çalışma da Chaser’ın 1.000’in üzerinde farklı nesneyi ayırt edebildiğini ortaya çıkardı.

Chaser’dan daha önce hiç görmediği bir oyuncak istendiğinde bile onu, diğer oyuncaklarının arasından arayıp, bulup, ayırt ederek getiriyordu. Ayrıca bu köpek yeni nesnelere daha önce sadece bir kez maruz kaldıktan tam 1 ay sonra da yabancı oyuncakları, isimleri sayesinde bulabiliyordu.

Şaşırtıcı şekilde farklı anlamlarda kullanılan nesneleri ve fiilleri de anlayabiliyordu. Örneğin sahibinin bir komutuyla burnuna bir top koyabiliyor, o topu bir yerden alıp başka yere getirebiliyor.

Ayrıca bu yetenekler yalnızca Border collie cinsine de has değil. Mesela bir çalışmanın bulgularına göre bir Yorkshire terrier, 120’den fazla kelime anlayabiliyor.

Peki insanlar ile ilişkileri bu kadar güçlü olmayan hayvanlarda durum nasıl?

Örneğin bir bonobo maymunu olan Kanzi, eğitmeniyle geçirdiği uzun yıllar sayesinde 3.000’den fazla İngilizce kelimeyi öğrenebildi. Eğitmen, kelimeleri ayrı bir odadan söylerdi ve maymun, bunları kulaklıktan dinler ve ona verilen özel klavye sayesinde kelimeyle temsil edilen simgeyi işaretlerdi.

Bir başka çalışmada da eğitmenler, 2-5 kelime uzunluğundaki talimatları takip edebilen yunuslarla iletişim kurmak amacıyla bilgisayar tarafından üretilen sesler ve el işaretleri kullandılar.

Yunuslar, komutlar verildikten tam 30 saniye sonra tanka yerleştirilen nesneleri takip edebiliyor ya da verilen komutları yerine getiremeyeceklerinde eğitmenlere bunun sinyalini verebiliyorlardı.

Peki tüm bu sonuçlarla sizce nereye varabiliriz? Hayvanların bir bakıma insanların dilini anlayabildiğini söyleyebiliriz. Ancak elbette bu yeterli düzeyde değil. Kim bilir, belki de daha kapsamlı eğitimlerle çok daha ileri gitmek mümkün olabilir.

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