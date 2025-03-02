Bilim dünyası uzun süredir hayvanların gülümseyip gülümsemediğini hatta kahkaha atıp atmadığını merak ediyordu. Ancak son dönemde yapılan çeşitli çalışmalar, bu soruya büyük oranda kesin bir cevap veriyor.

Peki hayvanlar eğer kahkaha atıyorsa, bunu ne zaman ve hangi sebeplerle yapıyorlar? Tıpkı insanlar gibi mutlu oldukları zamanlarda mı gülüyorlar?

Gelin, cevaplayalım.

Bilim insanları yeni yaptıkları bir çalışmada, oyun oynarken gülen 65 farklı türle karşılaşılıyor.

Bu 65 türden çoğu memeli ancak birkaç kuş türü de bu kahkalara ortak oluyor. Aslında onlar, birbirleri ile olan etkileşimlerinin artması ve aynı zamanda saldırganlaşmalarını önlemek için oyun oynadıkları sırada çeşitli sesler çıkarıyor ve gülüyorlar.

Bilim insanları, birçok hayvan türünün yalnızca oyun sırasında sesler çıkardığından ve buna zaman zaman kahkahaların eşlik ettiğinden eminler. Örneğin bir maymun türü mırıldanıyor, yunusların geneli ıslık çalıyor ve ciyaklamaya benzer bir ses çıkarıyor, sincap maymunları ise ötüşüyor.

Çalışmalara göre goriller, şempanzeler ve babunlar gibi birçok hayvan, şakacı kahkahalar sergiliyor. Yine bu kahkalara kıkırdamalar, dudak şapırdatmaları, ciyaklamalar ve homurtular da eşlik ediyor.

Ayrıca gülen hayvanların çoğu memeli ancak Avustralya saksağanları ve Kea papağanları da oyun sırasında farklı sesler çıkarıyor.

Hatta bu iki canlı üzerinde 2017’de yapılan bir araştırmada bilim insanları, Kea papağanlarının cıvıltılı kahkahalarını kaydedip bir hoparlörden çalıyor ve diğer papağanlar, kendiliğinden oynamaya başlıyor. Yani kea kahkahaları, diğerleri için bir davet işlevi görüyor.

Bahsettiğimiz bu hayvanların kahkahaları elbette bizimkilere benzemiyor. İnsan kahkahaları yüksek sesle yayılıyor ve araştırmacılara göre evrimsel olarak, soluk soluğa kalma durumundan “ha ha ha” biçiminde ortaya çıkıyor.

Fakat hayvanların kahkaha anlayışları biraz daha farklı ve insanlar kadar yüksek sesler çıkarmıyorlar. Çoğu hayvan gülümsemesi daha doğrusu kahkahası, oldukça kısık sesli, yalnızca çevresindeki birkaç canlının duyabileceği bir ses seviyesinde oluyor.

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