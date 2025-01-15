Dişlerini Bir Kez Bile Fırçalamayan Hayvanlar Nasıl Oluyor da Çürüklerle Karşı Karşıya Kalmıyor?

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Hiç dişlerini fırçalayan veya dişleri fırçalanan bir hayvan gördünüz mü? Cevabınız muhtemelen hayır olacaktır. Yalnızca evcil kedi veya köpeğiniz varsa ara ara dişlerini fırçalıyor olabilirsiniz. Ancak hepsi bu!

Aslanlar, kaplanlar, kuşlar, balinalar, atlar… Ya diğer hayvanlar? Elbette onların dişlerini fırçalayan yok. Peki bu hayvanların dişleri fırçalanmamasına rağmen nasıl çürümüyor?

Gelin, açıklayalım.

Londra Hayvanat Bahçesi’nin diş hekimliği danışmanı Peter Kertesz, bu konuya açıklık getiriyor.

köpek dişi

Kaplanlar, filler, yunuslar gibi birçok hayvanın diş tedavisini üstlenen Kertesz’e göre, hayvanlarda en sık karşılaşılan problem çürük değil, travma. Çürüklerin az olmasının nedeni ise onların genellikle rafine karbonhidrat içermeyen yiyecekleri tüketmeyi tercih ediyor olmaları.

Fakat uzman, Kuzey Amerika’daki bazı hayvanların işlenmiş gıdalarla beslendiğini ve bunun da daha fazla çürüğe yol açtığını ekliyor. 

Öte yandan hayvanat bahçelerindeki hayvanların ömürleri genellikle vahşi doğada yaşayanlardan çok daha uzun. Bu da hâliyle yaşlılığa bağlı diş sorunlarının artmasına sebep oluyor. 

Peter Kertesz’e göre hayvanat bahçelerindeki hayvanlar iyi besleniyor, avcıları yok ve sağlık hizmetleri de üst seviyede. Bu sebeple onlarda, yaşlılık kaynaklı diş problemleriyle daha sık karşılaşmak mümkün.

Aslında hayvanlarda diş fırçalamak, çürüğü önlemek için yeterli değil ve çürüklerin esas sebebi yanlış beslenme düzeni.

diş

Yani doğal olmayan, rafine karbonhidrat ağırlıklı diyetler çürüğe yol açıyor. Eğer doğada dişleri çürüyen bir hayvan gördüyseniz, onun beslenmemesi gereken şeylerle beslendiğini anlayabilirsiniz.

Örneğin çöl hayvanı olan damanlar, çoğunlukla meyve ağırlıklı bir diyetle besleniyor fakat bu onlar için çok da doğal sayılmaz. Damanların dişleri genellikle çürüklerle dolu. Üstelik bu çürükler yalnızca dişlerine zarar vermiyor. Organ yetmezliklerini de beraberinde getiriyor.

Yani hayvanların sağlıklı dişlere sahip olmasının sırrı, beslenme düzenlerinde saklı.

diş

Sonuç olarak onların dişlerini fırçalamamasının sırrı, onların doğasına uygun diyetlerinde saklı. Rafine gıdalar tüketmedikleri için, dişlerini fırçalamalarına da gerek kalmıyor. Biz insanlar ise modern yaşamın getirdiği zararlı yiyecekler sebebiyle bu konuda oldukça şanssızız. 

Kaynaklar: Mashable, IFL Science

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