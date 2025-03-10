Arkadaşlık ve dostluk, insanların sosyal ilişkilerinde temel bir yapı taşı. Peki hayvanlarda durum nasıl? Onlar da birbirleri ile arkadaş veya dost olabiliyorlar mı?

Bu duygulara dair bir fikirleri var mı? Yani canları herhangi bir şeye sıkıldığında birbirleri ile konuşup iletişim kuruyorlar mı?

Gelin, hayvanlarda dostluk ilişkisinin olup olmadığına bakalım.

Birçok hayvan türünün sergilediği davranışlar, onların birbirleri ile yakın ilişkiler kurduğunu gösteriyor.

Örneğin erkek yunuslar, kendileri ile benzer bir yiyecek arama stiline sahip diğer erkeklerle karşılaştıklarında onlarla zaman geçiriyor. Yine filler de daha önce karşılaştıkları bir fili gördüklerinde kendilerine has bir selamlama stilini kullanıyor.

Mesela şempanzeler arasındaki arkadaşlık bağları öylesine güçlü olabiliyor ki eğer bir anne şempanze ölür ve geride bir yavru bırakırsa, ölen anne şempanzenin bir erkek veya dişi arkadaşı o yavruyu evlat ediniyor.

Ayrıca türler arası dostluk da mümkün.

2022’de yapılan dikkat çekici bir çalışmaya göre, Kongo Cumhuriyeti’ndeki vahşi şempanzelerin ve gorillerin, farklı türlerle de 20 yıldan daha uzun süren dostluklar kurabiliyor.

Hayvanlar arasındaki bu arkadaşlıklar, insanların desteğiyle de kurulabiliyor. Örneğin Belçika’daki bir hayvanat bahçesinde hayvan bakıcıları, bir orangutan ailesini bir su samuru ile bir araya getiriyor ve arkadaş oluyorlar.

Aynı şekilde Meksika’da birlikte yetiştirilip büyütülen bir aslan ve bir köpek de sahibinin dile getirdiğine göre çok sıkı dost oluyor. Özetle hayvanlar da tıpkı insanlar gibi birbiriyle dost olabiliyor ve bu ilişkiyi uzun yıllar sürdürebiliyor.

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