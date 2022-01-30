Geçtiğimiz aylarda Netflix'te dizisi yayınlanmaya başlanan He-Man'in bu defa filminin geleceği Netflix tarafından resmen duyuruldu. Fimin başrol oyuncusu olarak ise Kyle Allen seçildi.

He-Man her ne kadar 80’li yılların unutulmaz çizgi filmi olarak geçse de “Gölgelerin gücü adına” ve “Güç bende artık” repliklerini çizgi filmini hiç izlememiş olanlar bile kullanmış veya bir yerlerde duymuştur. He-Man, düşmanlarına karşı savaşırken kılıcını çıkarttığında söylediği bu replikle uzunca bir süre akıllarımıza kazınmıştı. İlk çizgi filminin ve ilk repliklerinin bile hala unutulmadığı günümüzde He-Man yapımcıları hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor.

İlk çizgi filmi 130 bölüm olan ve 1983-1985 yılları arasında yayınlanan He-Man’in, geçtiğimiz aylarda Netflix’te bir de yeni bir animasyon dizisi yayınlanmaya başlandı. Animasyon dizinin fragmanını izlemek ve daha fazla bilgi almak için buradan haberimize göz atabilirsiniz.

Kyle Allen başrolde ‘Adam’ adında bir yetimi oynayacak

Son olarak Batı Yakası’nın Hikayesi’nde 'Balkan' isimli karakter olarak izlediğimiz Kyle Allen, He-Man filmi için başrol oyuncusu seçildi. 1983 yılında çekilen çizgi dizi He-Man: Masters of the Universe’ten uyarlanacak filmde Allen, Adam adında bir yetimi oynayacak. Filmde, aday bir prens olduğunu keşfeden Adam’ın kaderinde uzak bir ülkenin kurtarıcısı olmak yer alacak.

Daha önce Sony Pictures’ta yer alan proje, aylarca süren geliştirmelerden sonra Netflix tarafından resmen duyuruldu. Senaryosunu Nee Kardeşler ve Dave Callaham’ın kaleme aldığı projede Todd Black, Jason Blumenthal ve Steve Tisch, DeVon Franklin ile birlikte yapımcılığını üstlenecek. Black, filme ile ilgili konuşmasında “Bu film, bizim ve ortaklarımız için 14 yıldır hazırlanıyor ve tamamen yeni bir hikaye anlatıp küresel bir izleyici kitlesiyle paylaşmaktan dolayı heyecanlıyız” dedi.

Netflix'in elinden çıkacak olan yeni He-Man filminin ne zaman izleyicilerle buluşacağı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Umuyoruz ki bu film, He-Man: Masters of the Universe çizgi dizisinin Netflix'te yayınlanan devamından çok daha kaliteli olur.