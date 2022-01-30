Dünya çapında kendine büyük bir hayran kitlesi yaratmış olan Kung Fu Panda serisi üç filmden oluşuyor. Hayranlar haklı olarak Kung Fu Panda 4 gelecek mi diye bekliyo. Gelecek, peki ne zaman? Gelin Kung Fu Panda 4 filmi hakkında bugüne kadar bilinenler üzerinden hikayesine ve tahmini vizyon tarihine yakından bakalım.

Özellikle 2000’li yıllardan sonra yayınlanan animasyon filmler, çocuk filmi tadında olsalar da yetişkinler tarafından da epey sevildi. Bunlardan bir tanesi de Kung Fu Panda serisi. Kung Fu Panda serisi üç filmden oluşuyor ve her biri hala hayranlar tarafından tekrar tekrar izleniyor. Elbette hayranlar haklı olarak artık Kung Fu Panda 4 gelecek mi, ne zaman gelecek diye sabırsızlanıyor.

Kung Fu Panda 4 gelecek, bu yeni filme kesin gözüyle bakabiliriz çünkü serinin yapımcı ve yönetmenlerinin bu konuda verdikleri pek çok röportaj var. Ancak serinin yeni filminin vizyon tarihi hakkında bir şey söylemek zor çünkü pandemi süreci Kung Fu Panda 4 filmini de vurdu. Gelin Kung Fu Panda 4 gelecek mi, ne zaman vizyona girecek sorularını bugüne kadar elde edilen bilgiler üzerinden inceleyelim.

Kung Fu Panda serisi:

DreamWorks Animation yapım şirketi tarafından yapılan Kung Fu Panda serisinin ilk filmi ile 2008, ikinci filmi ile 2011 ve üçüncü filmi ile 2016 yılında buluşmuştuk. Kocaman sevimli bir pandanın Kung Fu adı verilen dövüş sanatına gönlünü kaptırmasının hikayesini izlediğimiz seri, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından büyük beğeni topladı. Serinin hayranları, Kung Fu Panda 4 için oldukça heyecanlı.

Kung Fu Panda 4. filmi ile geliyor:

Kung Fu Panda 4 filmi gelecek. Çünkü serinin yardımcı yönetmenlerinden olan Jennifer Yuh Nelson, tüm Kung Fu Panda filmlerini bir mücevher gibi işlediklerini ve bir kolyeye dönüştürmek istediklerini söylemişti. Yine serinin yardımcı yönetmenlerinden olan Alessandro Carloni, bütün filmlerin sonunu açık uçlu bıraktıklarını ve böylece herkesin devam filmine hazır olmasını istediklerini söylemişti.

DreamWorks Animation şirketinin CEO’su olan Jeffrey Katzenberg, Kung Fu Panda üçlemesinden son derece memnun olduklarını ve yeni bir üçleme üzerine düşündüklerini söylemişti. Yani Kung Fu Panda 4 kesin olarak gelecek. Hatta ilerleyen yıllarda serinin beşinci ve altıncı filmleriyle de buluşmamız mümkün görünüyor.

Kung Fu Panda 4 hikayesi:

Sevimli pandamız Po, son filmde gerçek babası ile tanışmış ve gerçek ailesinin yaşadığı pandalar diyarına gitmişti. Böyle güzel bir buluşma ile tamamlanmış olan üçleme devam edecekse karşımıza bir aile hikayesi çıkacaktır. Yani pandalar arasına dönen Po, bu sefer de onlar arasında bir uyum mücadelesi gösterecektir.

Seri boyunca pek çok farklı kötü karakter karşımıza çıktığı için Kung Fu Panda 4 filminde de güçlü bir kötü karakter bekliyoruz. Belki bu yeni kötü karakter geçmişte yaşanmış kötü bir olayın intikamını almak için Po ve ailesine saldırabilir. Belki de yeni bir macera sonucu bu yeni kötü karakterle karşılaşabiliriz. Şu an sadece tahmin yürütebiliyoruz.

Kung Fu Panda 4 karakterleri ve seslendirenler:

Kung Fu Panda serisinin her yeni filminde karşımıza sevilen ana karakterlerle birlikte pek çok yeni karakter çıkmıştı. Her biri de gönlümüzü kazanmayı başardı. Kung Fu Panda 4 filminde de sevilen ana karakterlerin yanı sıra pek çok yeni karakterlerle karşılaşacağımıza kesin gözüyle bakabiliriz.

Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan gibi pek çok usta isim tarafından seslendirilen karakterlerin yeni filmde de aynı sanatçılar tarafından seslendirileceği düşünülüyor. Sürpriz ise yeni kötü karakterimizle karşımıza çıkacak. Hayran teorilerine göre Kung Fu Panda 4 filminde karşımıza Akuma isimli bir kötü karakter çıkacak ve bu karakter ünlü rapçi Eminem tarafından seslendirilecek. Düşüncesi bile heyecan verici.

Kung Fu Panda 4 fragmanı ve vizyon tarihi:

Tüm bu bahsettiklerimiz; serinin yapımcı ve yönetmenlerinin verdiği röportajlardan elde edilen bilgiler ve serinin hayranları tarafından ortaya atılan teorilerdir. Yani Kung Fu Panda 4 hakkında şu an için resmi bir açıklama, fragman ya da vizyon tarihi verilmedi. 2022 yılının yaz aylarında ya da son aylarında Kung Fu Panda 4 filmi ile buluşmamız bekleniyor. Ancak kesin değil.

Dünya çapında sevilen animasyon serisi Kung Fu Panda’nın yeni filmi Kung Fu Panda 4 ne zaman gelecek sorusunu yanıtladık ve serinin yeni filmi hakkında merak edilenlerden bahsettik. Kung Fu Panda serisi hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.