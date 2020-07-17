Hem DC Hem de Marvel Evreninde Yer Alan 14 Oyuncu

Marvel ve DC arasında çok uzun yıllardan beri süregelen tatlı bir rekabet vardır. Bu rekabet ortamı, çizgi roman serilerinden başlayıp günümüzün en yüksek hasılatlı filmlerine kadar geldi. Son yıllarda Marvel’ın film sektöründe bir adım ileriye gittiğini görmek mümkün olsa da öncesine baktığımızda DC’nin de son derece başarılı işler yaptığını görüyorduk. Her iki sinematik evrende de pek çok film çekildi, bu filmlerde de yüzlerce farklı oyuncu yer aldı.
Süper kahraman filmlerinde yer alan oyunculardan bazıları ise hem DC hem de Marvel filmlerinde yer alma şansını yakaladı. Bugün sizlere, hem Marvel hem de DC evreninde bulunan 14 oyuncuyu tanıtacağız. Bu oyunculardan bazılarının iki evrende de yer aldığını muhtemelen biliyorsunuz, ancak bazıları sizin için bile sürpriz olabilir.
Hem DC hem de Marvel evreninde bulunan 14 oyuncu
Ryan Rynolds
DC: Green Lantern - Marvel: Deadpool
Halle Berry
DC: Catwoman - Marvel: Storm
James Marsden
DC: Superman - Marvel: X-Men
Ben Affleck
DC: Batman V Superman - Marvel: Daredevil
Chris Evans
DC: The Losers - Marvel: Captain America
Natalie Portman
DC: V for Vendetta - Marvel: Thor
Idris Elba
DC: The Losers - Marvel: Thor
Hugo Weaving
DC: V for Vendetta - Marvel: Captain America
Josh Brolin
DC: Jonah Hex - Marvel: Avengers: Infinity War
Adewale Akinnuoye-Agbaje
DC: Suicide Squad - Marvel: Thor
Michael Fassbender
DC: Jonah Hex - Marvel: X-Men Days of Future Past
Zoe Saldana
DC: The Losers - Marvel: Guardians of the Galaxy
Tommy Lee Jones
DC: Batman Forever - Marvel: Captain America
Djimon Hounsou
DC: Constantine - Marvel: Guardians of the Galaxy