Hem DC Hem de Marvel Evreninde Yer Alan 14 Oyuncu

Bugün sizlere, Marvel evreninde oynadığı gibi DC evreninde de oyunculuk yapan bazı oyuncuları tanıtacağız. Bu oyuncular arasında hepimizin çok yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

Marvel ve DC arasında çok uzun yıllardan beri süregelen tatlı bir rekabet vardır. Bu rekabet ortamı, çizgi roman serilerinden başlayıp günümüzün en yüksek hasılatlı filmlerine kadar geldi. Son yıllarda Marvel’ın film sektöründe bir adım ileriye gittiğini görmek mümkün olsa da öncesine baktığımızda DC’nin de son derece başarılı işler yaptığını görüyorduk. Her iki sinematik evrende de pek çok film çekildi, bu filmlerde de yüzlerce farklı oyuncu yer aldı.

Süper kahraman filmlerinde yer alan oyunculardan bazıları ise hem DC hem de Marvel filmlerinde yer alma şansını yakaladı. Bugün sizlere, hem Marvel hem de DC evreninde bulunan 14 oyuncuyu tanıtacağız. Bu oyunculardan bazılarının iki evrende de yer aldığını muhtemelen biliyorsunuz, ancak bazıları sizin için bile sürpriz olabilir.

Hem DC hem de Marvel evreninde bulunan 14 oyuncu

Ryan Rynolds

DC: Green Lantern - Marvel: Deadpool

Halle Berry

DC: Catwoman - Marvel: Storm

James Marsden

DC: Superman - Marvel: X-Men

Ben Affleck

DC: Batman V Superman - Marvel: Daredevil

Chris Evans

DC: The Losers - Marvel: Captain America

Natalie Portman

DC: V for Vendetta - Marvel: Thor

Idris Elba

DC: The Losers - Marvel: Thor

Hugo Weaving

DC: V for Vendetta - Marvel: Captain America

Josh Brolin

DC: Jonah Hex - Marvel: Avengers: Infinity War

Adewale Akinnuoye-Agbaje

DC: Suicide Squad - Marvel: Thor

Michael Fassbender

DC: Jonah Hex - Marvel: X-Men Days of Future Past

Zoe Saldana

DC: The Losers - Marvel: Guardians of the Galaxy

Tommy Lee Jones

DC: Batman Forever - Marvel: Captain America

Djimon Hounsou

DC: Constantine - Marvel: Guardians of the Galaxy