Netflix’in başarılı yapımlarından The Witcher dizisinde Geralt karakterini canlandıran başarılı aktör Henry Cavill, dizinin 2. sezonunda bölüm başına 1 milyon dolardan fazla ücret alacak. Cavill ilk sezonda bölüm başına 400 bin dolar ücret alıyordu.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin 1993 - 1990 yılları arasında yayınlanan kitabı The Witcher, ilk olarak 2007 yılında video oyun serisi olarak uyarlanmıştı. 2019 yılında ise Netflix tarafından dizi olarak uyarlanan The Witcher, ünlü aktör Henry Cavill’in hayat verdiği Geralt karakterinin maceralarıyla büyük bir ilgi görmüştü.

COVID-19 pandemisi ve dizi setinde meydana gelen bazı yaralanma olayları sebebiyle 2. sezonu ertelenen dizinin 17 Aralık 2021 tarihinde Netflix’te yayınlanacağı açıklanmıştı. Heyecanla beklenen dizi, başrolü Henry Cavill sayesinde daha büyük bir ilgi görüyor. Geralt karakterini başka bir aktör canlandırsaydı bu kadar ilgi görür müydü bilinmez fakat Henry Cavill’in 2. sezonda alacağı ücrette aktörün dizi için vazgeçilmez bir etken olduğunu gösteriyor.

İlk sezondaki ücretin 2 katından daha fazlasını alacak

Variety geçtiğimiz aylarda, Henry Cavill’in de bölüm başına aldığı 400 bin dolar ücretle önemli bir yerde bulunduğu bir liste yayınlayarak Hollywood dizilerinde yer alan oyuncuların bölüm başına ne kadar aldığını açıklamıştı. The Witcher dizisinin ilk sezonunda başarılı bir oyunculuk sergileyerek diziyi merakla beklenen bir yapım haline getiren Henry Cavill, başarısının da etkisiyle dizinin 2. sezonunda bölüm başına 1 milyon dolardan fazla ücret alacak.

Ayrıca 2. sezon ile ilgili konuşan Henry Cavill, “Bu sezon gerçekten kitaptaki Geralt'ı daha doğru bir şekilde temsil ettiğimizden ve onun daha çok konuştuğunu gördüğümüzden emin olmak istedim. Bunun için gerçekten çok zorladım. Neşeli demezdim. Hâlâ Rivia'nın Geralt'ı ama kesinlikle daha çok bir entelektüel olarak karşımıza çıkıyor. Zor bir hayat, canavar avı... Bunu tavsiye etmem” ifadelerine yer vermişti.