Çikolata, çoğumuzun çok sevdiği ve sık sık tükettiği yiyecekler arasındadır. Ancak düzenli tüketimde, vücudumuzda nasıl etkiler yaratacağı kafaları karıştırır. Sizce yararı mı daha fazla yoksa zararı mı?

Çikolata; bitter, beyaz ve sütlü olmak üzere üç ana türe sahiptir. Her birinin vücutta gösterdiği etkiler de farklılık gösterir.

Gelin, her gün düzenli olarak birkaç parça çikolata yediğimizde vücudumuzda neler olacağına bakalım.

Bitter ve sütlü çikolata, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Bitter çikolata sütlü çikolataya göre daha yüksek oranda kakao içerdiği için flavonoidler açısından zengindir. Bu flavonoidler, kalp damar sağlığını destekleyen antioksidanlardır.

Ayrıca bazı araştırmalar, düzenli olarak ve küçük miktarlarda bitter çikolata tüketmenin kan basıncını ve kolesterol seviyelerini iyileştirebileceğini gösterir.

Yine 2018 yılında yapılan bir araştırma, her iki günde bir birkaç kare bitter çikolata tüketiminin, lipid seviyelerini düzenlediğini öne sürer. Ancak bu bulguları doğrulamak için elbette daha fazla araştırma gereklidir.

Bitter çikolatanın içerdiği yüksek magnezyum oranı, kasların gevşemesine yardımcı olabilir.

Bu sebeple bitter çikolatanın, adet sancılarını hafifletme noktasında etkili olduğu düşünülür. 50 gram bitter çikolata, her insanın günlük ihtiyacı olan magnezyum ihtiyacının %35’ini karşılar. Sütlü çikolatada ise bu oran %16’dır.

Ayrıca demir eksikliği, oldukça yaygın olan bir problemdir. Fakat bitter çikolata, bu soruna lezzetli bir çözüm üretebilir. Bitter çikolatanın 50 gramı, yaklaşık 6 miligram demir içerir ve bu da günlük demir ihtiyacının bir kısmı demektir.

Sütlü çikolata ise bitter çikolataya göre daha düşük bir demir oranına sahiptir. Bu sebeple doğru seçim, bitter çikolata olacaktır.

Bitter çikolata şaşırtıcı bir şekilde beynin bilişsel fonksiyonlarını iyileştirebilir.

Bundan 5 yıl önce yapılan bir çalışma, 1 ay boyunca düzenli bitter çikolata tüketen kişilerin bilişsel işlevlerinde iyileşme gözlemlemiştir. Araştırmacılar bu etkiyi, çikolatanın içerdiği teobromin ve kafein benzeri bileşenlere bağlar.

Ancak bu yiyeceğin insan vücuduna bazı olumsuz etkileri de vardır. Kötü kolesterol, bunlardan biridir. Şöyle ki beyaz ve sütlü çikolatanın içerdiği yüksek miktarda doymuş yağ ve şeker, kalp sağlığı için risk oluşturabilir.

Fazla doymuş yağ ve şeker tüketimi, yüksek kolesterol ve kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Bu sebeple çikolatayı aşırıya kaçmadan tüketmek oldukça önemlidir.

Öte yandan 2022’de yapılan bir araştırma, bazı bitter çikolata markalarının kurşun ve kadmiyum gibi zararlı metaller içerdiğini öne sürmüştür. Bu metaller de uzun süreli tüketim durumunda çeşitli sağlık problemlerine sebep olabilir. Bu sebeple bitter çikolatayı düzenli olarak tüketirken dikkatli olmakta ve aşırıya kaçmamakta fayda var.

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