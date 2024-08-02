Bazı yiyeceklerin mutlulukla bir ilgisi var öyle değil mi? Mutluluk denince akla şüphesiz çikolata gelir. Peki bu yiyecek, duygu durumumuzu nasıl değiştirebilir?

Kırgın, öfkeli veya üzgün olduğumuz bazı zamanlarda istemsiz bir şekilde yiyeceklere sarılırız. İlginçtir ki çikolatalı şeyler yedikten sonra kendimizi daha iyi hissederiz.

Peki bunun sebebi nedir?

Çikolatada; anadamid, teobromin, feniletilamin gibi farklı kimyasal maddeler bulunur.

Bu maddeler de vücudumuzda bazı etkilere sebep olur. Örneğin çay ve kahvede de bulunan teobromin, beyinde eşit miktardaki kafeinle benzer etkilere sahiptir. Bu madde, çikolata yediğimizde damarları genişletir ve kan basıncının düşmesini sağlar.

Ayrıca beyni uyarır ve odaklanmayı olumlu yönde etkiler. Çikolatadaki bir diğer madde olan anandamid, normal şartlarda insan beyninde doğal olarak üretilir. Klinik çalışmalarda da bu maddenin kaygıyı azalttığı tespit edilmiştir. Anandamid, motivasyonu harekete geçirmede de etkilidir.

Beynin ödül merkezini uyaran ve romantik duygular hissettiğimizde salgılanan feniletilamin ise çikolatada bulunan bir diğer maddedir.

Hatta en yüksek miktarda feniletilamin içeren yiyeceğin, çikolata olduğu bilinir. Öte yandan çikolata yediğimizde bu yiyeceğin ağızda parçalanması sonucu açığa çıkan kimyasal maddeler, dilimizdeki tat tomurcukları tarafından algılanır.

Bunun sonucunda oluşan sinyaller ise beynimize kimyasal bir mesaj olarak tanışır. Üstelik bu sinyaller, beynimize yalnızca çikolata yediğimizi söylemekle kalmaz, beynimizin ödül merkezinde çeşitli kimyasal maddelerin salgılanmasını da sağlar.

Bu kimyasallardan en bilinenleri, seratonin ve dopamindir. Teobromin, anandamid ve feniletilamin gibi kimyasal maddeler, ruh hâlimizi tek başlarına çok fazla etkilemese de bir araya gelerek seratonin ve dopamin gibi maddeler salgılar ve bu şekilde bizi mutlu hissettirir.

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