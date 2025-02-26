Riot Games, League of Legends'tan kaldırdığı Hextech sandıklarını gelecek güncelleme ile geri getireceğini açıkladı.

Riot Games yeni bir geliştirici güncellemesi yayınladı ve önceki güncellemelerde kaldırılan Hextech sandıklarını yeni güncelleme ile geri getireceğini duyurdu.

Geçtiğimiz güncellemelerde oyundan kaldırılan Hextech sandıkları, oyuncuların farklı şampiyonlarda edindikleri ustalıklar sonrasında kazanabildikleri bir oyun içi kutu sistemiydi.

Hextech sandıkları ile ilgili yeni güncelleme videosu:

Bu sandıklardan büyük çoğunlukla kostüm çıkıyordu ve böylelikle oyuncular kostümlere kolaylıkla erişebiliyordu. Riot Games de gelirlerine etki ettiği gerekçesiyle bu sandıkların oynayarak düşme mekaniğini kaldırma kararı almış, sadece RP ile satılmasına karar vermişti.

Oyuncuların büyük tepkisini çeken bu karar beraberinde protesto ve boykotları getirdi. Riot Games ve League of Legends'e dair tüm sosyal medya hesaplarından Hextech sandıklarını geri istediğini duyuran oyuncular son olarak 28 Şubat'ta gerçekleştirecekleri 1 günlük League of Legends oynamama boykotunu planlıyordu.

Bugünkü geliştirici güncellemesinde Hextech sandıklarının geri geleceğini açıklayan Riot Games, Hextech sandıklarının artık şampiyon ustalığı ile düşürülmeyeceğini, Battle Pass'in ücretsiz kısmında yer alacağını ve her sezon bölümünde yalnızca 10 adede kadar kazanılabileceğini belirtti.

Peki siz Riot Games'in bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.