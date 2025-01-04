Riot Games, League of Legends ve VALORANT'ta küfür eden yayıncıları yasaklayacak yeni bir düzenleme getirdi.

Yeni bir düzenleme ile League of Legends ve VALORANT gibi popüler oyunlarda kötü söz kullanan yayıncılar artık yasaklanacak.

Yeni gelecek olan bu uygulama oyuncuların daha sağlıklı bir oyun deneyimi yaşaması için önemli bir adım olarak görülüyor.

Yayınlarda olumsuz dil yasaklandı

Riot Games, yayıncıların oyun sırasında takım arkadaşlarına veya rakiplerine küfür etmelerinin yasaklandığını duyurdu. Gelen bu yasak yalnızca oyun içi sohbet değil, yayın sırasında da geçerli olacak. Artık yayındayken kullanılan olumsuz dil ve yapılan hakaretler yayıncıların hesabının kapatılmasına yol açabilecek.

Yayıncılar, platformlarında büyük bir etkiye sahip oldukları için, kötü örnek teşkil eden davranışların yayılmasına neden olabiliyorlar. Riot Games bu yeni düzenleme ile oyun topluluğunda pozitif bir etki yaratmayı amaçlıyor. Oyun içindeki karmaşa ve olumsuz davranışları önlemek adına atılan son derece önemli bir adım diyebiliriz.