Hindistan, Çin'de Yeni Bir Virüs Bulunduğunu Açıkladı

Hindistan'dan yapılan bir açıklamada, Çin'de yeni bir virüs bulunduğu duyuruldu. Cat Que Virus olarak bilinen bu virüs, sivrisinekler vasıtasıyla hem insanlara hem de çiftlik hayvanlarına bulaşabiliyor.

Dünya, hâlâ koronavirüs ile boğuşurken Hindistan'dan yeni bir virüsle ilgili açıklama geldi. Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR), Çin'de bulunan Cat Que Virus ile ilgili uyarılarda bulundu.

Tıbbi Araştırma Konseyi'ne göre, virüsün Hindistan genelinde hastalık yayma potansiyeli bulunuyor. Cat Que Virus (CQV); ateşli hastalıklara, menenjite ve insanlar arasında çocuk beyin iltihabına yol açabiliyor. Virüs, Çin ve Vietnam'daki 'culex sivrisineklerinde' ve domuzlarda tespit edildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni virüs: Cat Que Virus

Hindistan'daki Ulusal Viroloji Enstitüsü araştırmacıları, çeşitli Hindistan eyaletlerinden alınmış 883 insan serum örneğinden iki tanesinde virüs için antikor buldu. Yani antikorun bulunmuş olması, insanların virüs tarafından enfekte edildiği anlamına geliyor.

Gerçekleştirilen çalışma sırasında insan ve hayvan örneklerinde virüse rastlanmadı. Yukarıda bahsettiğimiz gibi antikor çıkan iki örnek, Hindistan'ın güney eyaletlerinden biri olan Karnataka'da biri 2014 yılında diğeri ise 2017 yılında alınan örneklerdi.

Tıbbi araştırma konseyine göre Hindistan'daki sivrisinekler Cat Que Virus'e karşı duyarlı ve bunun ileride halk sağlığı patojeni haline gelebileceği düşünülüyor. Virüsün doğal konakları sivrisinekler olsa da evcilleştirilmiş domuzlar da Cat Que Virus'un ana memeli konağı olarak değerlendiriliyor.

2015 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre "Simbu serogroup"a ait CQV, insanları ve çiftlik hayvanlarını enfekte edebiliyor. İnsanlar da tıpkı hayvanlar gibi sivrisinekler yoluyla enfekte olabiliyorlar. Bu virüsün tehlikeli olup olmadığı, tehlikeliyse de ne kadar tehlikeli olduğu henüz bilinmiyor.