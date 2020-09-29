Bill Gates’e ‘Taş Kafalı’ Diyen Elon Musk: Aşı Olmayacağım

Elon Musk, katıldığı bir podcast yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının abartıldığını ifade eden Musk, salgın nedeniyle insanlarının mantıksızlaştığını, ayrıca kendisinin ve ailesinin koronavirüs aşısı olmayacağını söyledi. Musk, yaptığı açıklamalarda Bill Gates'e bir kez daha ağır konuştu.

Son yılların popüler isimlerinden Elon Musk, yaptığı çalışmaları dışında sıra dışı açıklamalarıyla da haberlerimize konu olmayı başarıyor. Bir süredir, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile de arası açık olan Musk, dün katıldığı bir programda Gates'i kızdıracak yeni açıklamalar yaptı. Musk, Gates'e açık açık "taş kafalı" ibaresini kullandı.

New York Times Sway podcast yayınına katılan Elon Musk, 2020 yılının bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs salgınıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Salgına inanmadığını ve bunun abartıldığını defalarca dile getiren Elon Musk, podcast yayınında da aynı cümleleri kurarak salgın nedeniyle insanların mantıksız hale geldiklerini söyledi.

"Yalnızca risk altında olanlar karantinaya alınsın."

Kendi ve ailesinin koronavirüs risk grubunda olmadığını ifade eden Musk, bu nedenle koronavirüs aşısı olmayacağını söyledi. Büyük çaplı karantina ve sokağa çıkma yasaklarının hatalı bir yaklaşım olduğunun altını çizen Musk, sadece risk grubunda olanların karantina altına alınması gerektiğini savundu. Musk'a göre koronavirüs salgını, ölüm oranı oldukça düşük olan bulaşıcı bir mesele.

Elon Musk'tan Bill Gates'e: Taş kafalı

Sözü, Bill Gates'in kendisiyle ilgili yaptığı "Koronavirüsle ilgili bir şey yapmıyor." sözüne getiren Elon Musk, Harvard Üniversitesi ile iş birliği yaparak antikor üretimi üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Ayrıca CureVac isimli şirketle de iş birliği yaparak aşı makinesi üretimi üzerinde çalıştıklarını söyleyen Musk, "Taş kafalı. Sizin yatırım yaptığınız CureVac için biz aşı makinesi yapıyoruz." diyerek Gates'le yeni bir polemiğin fitilini ateşlemiş oldu.