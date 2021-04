Hisar Okulları’nın düzenlediği 7. Hisar Kodlama Zirvesi, kodlama öğrenmeye ve bu alanda ilerlemeye meraklı herkesi bünyesine çağırıyor. Öğrenciler tarafından bu hafta düzenlenecek etkinlikte katılımcılar, farklı kodlama dilleri ve genel sektör bilgilerine interaktif bir ortamda erişim şansı yakalıyor.

Kodlama, birçok gencin öğrenmek istediği; geleceğin birçok mesleğinde gerekli olabilecek bir alan. İnternet üzerinden ücretli ve ücretsiz kodlama dersi almak artık oldukça kolay. Ancak kimi kodlama meraklısı, nereden başlayacağını bilemeyip kodlama öğrenme planlarını askıya alabiliyor.

Hisar Okulları, kodlama hakkında bilgi edinmek isteyen gençleri Hisar Kodlama Zirvesi’ne çağırıyor. 16-17-18 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlik, bu alanda yetkin birçok önemli ismi ağırlıyor. Hâlâ başvuru yapabileceğiniz etkinlik öğrencilere girişim, tasarım, farklı kodlama dilleri ve yazılımları hakkında öğrenim şansı sunuyor.

Etkinlikteki atölyeler tamamen öğrenciler tarafından yürütülüyor

7 yıldır Hisar Okulları’nın bilişim departmanı dahilinde düzenlenen Hisar Kodlama Zirvesi, hem katılımcılar hem de verilen eğitimler açısından öğrenci odaklı bir etkinlik. Kaynak materyaller ve atölyeler tamamen öğrenciler tarafından hazırlanıyor. Her ne kadar öğrenci odaklı dediysek de haberiniz olsun, Hisar Kodlama Zirvesi her yıl her yaştan 700 kadar kişiyi, birçok farklı alt başlıktaki atölyelerle buluşturuyor.

2 yıldır çevrimiçi olarak düzenleniyor

7 yıldır düzenlenen etkinliğin ilk 5’i yüz yüze gerçekleştirilmişti. Ancak COVID-19 pandemisinin patlak vermesi nedeniyle Hisar Kodlama Zirvesi, 2 yıldır çevrimiçi ortamda düzenleniyor. Ancak yüz yüze olmaması etkinliğin ruhundan hiçbir şey götürmüyor. Hatta etkinliği düzenleyenler bu durumdan fayda sağlayarak yurt dışından da birçok ismi canlı bağlantıyla zirveye konuk ediyor.

Etkinliğin programı:

3 gün sürecek etkinlikte Unity, Swift, HTML ve CSS ile web tasarım, Pygame ve yapay zeka gibi birçok başlık altında atölyeler düzenlenecek. Etkinliğe katılarak bu alanlarda önemli işlere imza atmış isimlerle tanışmak, atölyelerde diğer öğrencilerle birlikte kodlama öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayarak etkinliğin sitesine ulaşabilirsiniz.