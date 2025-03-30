Bizde kat çıkmak meşhurken Hollanda’da insanlar evlerine prefabrik oda ekliyor hem de tek bir tıkla. Yemek sipariş eder gibi internetten oda sipariş ediyorlar.

Özellikle pandemiden sonra evden iş hayatına devam edenler, ailesi genişleyenler ya da sadece bir hobi alanı isteyenlerin yeni yöntemi oda ekletmek, uygun maliyetli olduğu gibi oldukça pratik de.

Peki nedir bu prefabrik oda işi, gerçekten işe yarıyor mu, maliyeti ne, kuralları var mı?

Prefabrik oda nedir ve neden popüler?

Fabrikalarda önceden üretilmiş, montaja hazır şekilde getirilen prefabrik odalar, genellikle bahçeye ya da mevcut yapıya eklenen bağımsız bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Misafir odası, ev ofisi, hobi alanı, küçük bir stüdyo. Ne istenirse, bu prefabrik odalarla mümkün.

Ada veya açık planlı modern mutfaklar için tercih edilirken bir yandan insanlar geniş cam kapılar, iç dış mekân arasında kesintisiz bir yaşam sürmek için veranda da seçebiliyor.

Hollanda’da bu yöntem, özellikle şehirlerdeki küçük evlerde yaşayanlar arasında oldukça popüler hâle geldi. Alanını daha verimli kullanmak isteyenler için cazip bir seçenek olan odaların ayrıca inşaat süreci kısa, maliyeti geleneksel genişletme yöntemlerine göre daha düşük ve çevreye daha az veriyor.

Tabii ki eve entegre edilecek alan da önemli. Komple bir duvar yıkılıp oda eklenecekse yıkım maliyetleri artabiliyor ancak sadece bir kapı açılacaksa maliyet daha minimumda tutulabiliyor.

Şimdi en çok merak edilen soruya gelelim: “Bu odaları bahçeye kafamıza göre koyabiliyor muyuz?”

Cevap hem evet hem hayır. Hollanda’da belediyelere göre değişmekle birlikte prefabrik oda kurmak için genellikle çevre izni almak gerekiyor.

30 m²’yi geçmeyen, arka bahçeye yerleştirilen ve ana binaya yapısal olarak bağlı olmayan odalar için izin gerekmeden kurulum yapılabiliyor ama dediğimiz gibi bu istisnalar her yer için geçerli değil.

Gerçekten gerekli mi?

Kullanım amacı netse ve uzun vadeli düşünülüyorsa kesinlikle evet. Özellikle pandemi sonrası evden çalışma sistemine geçilmesiyle insanlar daha fazla kişisel alana ihtiyaç duymaya başladı.

Prefabrik oda bu ihtiyacı hem hızlı hem de şık şekilde karşılıyor. Ayrıca iyi planlandığında evin toplam değerini de arttırabiliyor.

Türkiye’de olsa siz, evinizi bu yöntemle genişletir miydiniz?

Hollanda'da başka neler oluyor?