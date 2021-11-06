Hollandalı Memur, Çaldığı Serveti Seks İşçilerine Dağıttı

Günlük yaşantımızda aynı düzeni tekrar ederken “yok artık!” dedirten haberler, dünyada olup bitenler hakkında farklı bir bakış açısı sağlıyor. Hollandalı bir memur da tam olarak böyle bir habere konu oldu. Çalıştığı kurumu 2,3 milyon Euro dolandıran memurun seks işçisi kadınların durumuna acıdığı için parayı onlara verdiği ortaya çıktı.

Hollandalı bir memur, zenginden alıp fakire veren Robin Hood’un bile ağzını açık bırakacak bir olaya imza attı. Ramon van S. adlı memur, Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı’na bağlı Trafik Su İdaresi’nde çalışıyordu. 1998 yılında çalışma hayatına başlayan van S. adlı beyefendinin, 2012 yılından 2019 yılına kadar düzenlediği sahte evraklarla kurumu 2,3 milyon euro dolandırdığı ortaya çıktı. 48 yaşındaki van S., sahte faturalarla kendi hesabına aktardığı paranın 1,6 milyon euroluk kısmını ise internetten tanıştığı seks işçisi kadınlara aktardı.

Doğal olarak akıllara gelen ilk soru şu oluyor; neden? Yaptığı açıklamaya göre Ramon van S., seks işçisi kadınlar ‘zor durumda oldukları’ için acıdı ve maddi yardımda bulunmak istedi. Evliliğinin o sıralar kötü gittiğini ve ilgiye ihtiyaç duyduğunu belirten van S., asıl amacının bu olmadığını söylüyor. Kadınlardan bazılarıyla yalnızca bir kez birlikte olduğunu iddia eden memur, maddi yardım yapmaya başladıktan bir süre sonra seks işçisi kadınlardan bazılarının ‘para vermediği takdirde eşine ve çocuklarına zarar vermekle’ tehdit ettiğini belirtiyor.

“Para istemeye devam ettik. Hiç hayır demedi.”

İyi niyetinin ve merhametinin kurbanı olduğunu iddia eden Ramon van S., yardımda bulunduğu kadınların ifadesinin alınmasını talep etti. Polis sorgusuna gelen kadınlardan biri memurun ne kadar cömert olduğundan şu sözlerle bahsetti: “Ne kadar kendimizi acındırırsak o kadar fazla para gönderiyordu. Biz de para istemeye devam ettik. Hiç hayır demedi.”

Savcılığın ortaya sunduğu bilgilere göre Hollandalı memur, çaldığı 2,3 milyon euronun yalnızca 300-400 binlik kısmını kendisi için almıştı. Bu parayı da tatil, ev tadilatı, yemek masrafları ve yeni bir araba almak için kullanmıştı. Ramon van S. hakkında 2,5 yıl hapis cezası istenirken avukatı; zanlının işini, evini ve evliliğini kaybetmesinin yeterince büyük bir ceza olduğunu savundu. Mahkeme, seks işçisi kadınların yardımına koşmaya çalışan bu Hollandalı memurun davasıyla ilgili kararı iki hafta içinde açıklayacak.