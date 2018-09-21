Hologram Telefon Görüşmeleri Çok Yakında Yaygınlaşabilir

İnternet hızının artması ve teknolojinin de gelişmesi ile birlikte hologram telefon görüşmeleri hayatımızın içerisine girmeye başladı. Peki ya bu görüşmeleri yakın gelecekte kullanabilir miyiz?

Yüksek hızlı 5G ağları, cep telefonlarımızın kullanımını ve amaçlarını ciddi anlamda değiştirebilecek. Hareket halindeyken sanal gerçekliğin ve artırılmış gerçekliğin keyfini sürebileceğiniz canlı yayınlar ve hologramlar, birçok yeniliği de beraberinde getirebilir.

İlk etapta kulağa bilim kurgu ürünü gibi gelen hologram teknolojisi, istediğiniz kişinin siluetinin bir anda karşınızda belirmesine olanak tanıyacaktır. 5G mobil bant ağları sayesinde önümüzdeki beş yıl içerisinde mümkün olabileceği düşünülen bu durum, cihazların çok daha fazla veriyi yüksek hızda işlemesine izin verecek.

Şu an için imkânsız görünen ve belki de nasıl olacağını aklınızda canlandıramadığınız hologram teknolojisi, yakın gelecekte telefonlarınızın önemli özelliklerinden biri haline gelebilir. Bu üç boyutlu görseller sadece telefon görüşmelerinde değil; video, oyun ya da endüstriyel uygulamalarda da işe yarayacaktır. Geçtiğimiz yıl ABD’de uygulanan teknolojinin ülkemizde de yaygınlaşması muhtemelen çok uzun süreyi bulmayacak.

Bu noktada ülkemiz televizyonlarında da kimi zamanlarda benzeri bir hologram görüntü sistemi kullanılmaktadır. Oldukça gerçekçi görünen bu görsellerde ise en önemli değer, 5G bağlantısının kalitesidir. Komutun verilmesi ve ağdan cevap gelmesi süreleri önemli olan görüntüleme sistemi, insanların web üzerinden gerçek zamanlı etkileşimlerini de mümkün kılacaktır.

Sanal konferansların ve farklı yerlerde birlikte çalışmanın iş hayatına sunacağı yararları da düşündüğümüzde, bu teknolojinin bir an önce geliştirilmesi hepimizin yararına olacak diyebiliriz.