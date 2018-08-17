İnsanoğlu yalnızlıktan mı teknolojiye sarılıyor yoksa teknolojiye sarıldığı için mi yalnızlaşıyor bilinmez. Bir Japon firması, holografik olarak eşiniz olabilecek garip bir ürün geliştirdi.

Gatebox tarafından geliştirilen bu oldukça garip ve biraz lüzum dışı görünen projeyle, 150,000 yen (1.352 dolar) gibi bir ücret ödeyerek kendinize dijital bir partner edinebilirsiniz.

20 cm yüksekliğindeki bu 'dijital eş' sizlerle silindir plastik panel arkasından konuşuyor. Gün içerisinde size mesaj göndererek yalnızlığınızı paylaşıyor. Boku no Yome (Benim Karım) adı verilen bu sanal eşe sahip olmak isterseniz, ürünün fiyatına ek olarak aylık 1,500 yen (13.52 dolar) gibi bir abonelik ücreti ödemeniz gerekiyor.

Büyüklerin tabiriyle 'daha neler göreceğiz' dedirten ürün, 31 Ağustos'tan itibaren ön satışa başlayacak ve Mart 2019'da perakende mağazalarda piyasaya çıkacak.