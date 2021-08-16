Türkiye Milli Kadın Voleybol takımımızın önemli oyuncularından Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla çekildiği bir fotoğrafı Instagram'da paylaşınca kimi homofobiklerin hedefi oldu.

Diğer oyuncuların özel hayatı nasıl ki normal bir şekilde veriliyorsa Ebrar'ın özel hayatı da o şekilde verilmesi gerekirken ne yazık ki ülkemizde hâlâ cinsel yönelim üzerinden hoş olmayan bir gündem yaratılmaya çalışıldı.

Bu paylaşım üzerine bazı homofobik haber sitelerinin kullandıkları dil çirkinceydi:

Bu tip kişilerin yazdıkları "Size ne?" dedirtti ve Ebrar'a verilen destek mesajlarının yanında cılız kaldı.

Sosyal medyada #EbrarKarakurt etiketi gündem oldu ve Ebrar için binlerce destek mesajı paylaşıldı. Takım arkadaşı Naz Aydemir Akyol'un destek mesajı bunlardan biriydi:

Sosyal medyada Ebrar Karakurt için yapılan diğer destek paylaşımlarından bazıları şöyle:

Takım arkadaşları da tabii ki Ebrar'ın arkasındaydı. Hande Baladın'ın destek mesajı:

Bir diğer takım arkadaşı Simge Aköz'ün mesajı:

Bir olay yaratması gereken paylaşım varsa o da bu fotoğrafıdır. Kurduğu voleybol akademisinde antrenör ve voleybolcu yetiştirdiği için tebrikleri sonuna kadar hak ediyor.

Ebrar'ın bütün bu duruma verdiği "Ben Böyleyim" cevabı ise duruma noktayı koyuyor.

İyi ki varsın Ebrar! #LoveisLove