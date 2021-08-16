Diğer oyuncuların özel hayatı nasıl ki normal bir şekilde veriliyorsa Ebrar'ın özel hayatı da o şekilde verilmesi gerekirken ne yazık ki ülkemizde hâlâ cinsel yönelim üzerinden hoş olmayan bir gündem yaratılmaya çalışıldı.
Bu paylaşım üzerine bazı homofobik haber sitelerinin kullandıkları dil çirkinceydi:
Bu tip kişilerin yazdıkları "Size ne?" dedirtti ve Ebrar'a verilen destek mesajlarının yanında cılız kaldı.
Sosyal medyada #EbrarKarakurt etiketi gündem oldu ve Ebrar için binlerce destek mesajı paylaşıldı. Takım arkadaşı Naz Aydemir Akyol'un destek mesajı bunlardan biriydi:
Sosyal medyada Ebrar Karakurt için yapılan diğer destek paylaşımlarından bazıları şöyle:
Takım arkadaşları da tabii ki Ebrar'ın arkasındaydı. Hande Baladın'ın destek mesajı:
Bir diğer takım arkadaşı Simge Aköz'ün mesajı:
Bir olay yaratması gereken paylaşım varsa o da bu fotoğrafıdır. Kurduğu voleybol akademisinde antrenör ve voleybolcu yetiştirdiği için tebrikleri sonuna kadar hak ediyor.
Ebrar'ın bütün bu duruma verdiği "Ben Böyleyim" cevabı ise duruma noktayı koyuyor.
İyi ki varsın Ebrar! #LoveisLove