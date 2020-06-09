Honda Türkiye, Siber Saldırılarla İlgili Açıklama Yaptı

Geçtiğimiz günlerde Honda Motor'a karşı siber saldırı düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Saldırılar sonrasında bugün Honda Türkiye, konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Japonya merkezli otomobil devi Honda Motor siber saldırılar sonucunda otomobil ve motosiklet üretimlerini dünya çapında belirli bir süre durdurduklarını açıklamıştı. Özellikle kalite kontrol departmanını etkileyen bu saldırılar sonucunda pazartesi gününden itibaren şirket üretim yapamaz hâle gelmişti.

Bazı bölgelerde bulunan fabrikalarda üretim kısmen devam ederken yapılan saldırılar sonucunda Honda'nın Türkiye fabrikasının da içinde bulunduğu bazı fabrikalarda üretime belirli bir süreyle ara verilmişti. Honda Türkiye konuyla ilgili bugün yayınladığı yazılı açıklamada, global olarak verilen 1 günlük aranın ardından 9 Haziran, yani bugün itibarıyla çalışmalarına planlı olarak geri döndüklerini belirtti.

Honda Türkiye tarafından yapılan açıklama:

Honda Türkiye, şirketin siber saldırı sonucu aldığı kararları birinci elden bilgi vermek adına şu ifadelerle paylaştı: "Honda Motor Co. tarafından siber saldırıya ilişkin yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur. Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacıyla 1 gün süreyle durdurmuştur. Yalnızca 8 Haziran 2020 tarihinde tedbiren durdurulan üretim, bugün (09 Haziran 2020) yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye'de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir."

Dünya çapında neredeyse bütün endüstri alanlarında dijitalleşmenin ve otomasyonun arttığı bugünlerde, otomobil endüstrisi de uzun yıllardır büyük oranda dijital olarak üretime devam eden sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Otomobil parçalarının üretimi, montajı ve kalite kontrol testlerine kadar birçok işlem, otomobil fabrikalarında otomatik olarak makineler tarafından gerçekleştiriliyor. Hâliyle siber güvenlik sistemlerinin tamamıyla kusursuz olmaması sonucu, bazı yapılan saldırıların sonuçları büyük olabiliyor. Her ne kadar Honda gibi büyük şirketler siber saldırılara karşı büyük önlemler alsa da bazen bu saldırıların önüne ne yazık ki geçilemiyor.