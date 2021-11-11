'Asya'daki En Pahalı Ev' Hong Kong'da Satıldı: İşte Fiyatı

Dünyanın pahalı ve zengin şehirlerinden birisi olan Hong Kong'ta bugün Asya'nın en pahalı evinin satışı gerçekleşti. Bu ev, hayal ettiğiniz gibi bir malikane değil, yalnızca bir daireydi.

Hong Kong, geniş ve havadar bir ev hayali kuranlar için yaşanacak son yer olabilir. Dünyanın en zengin şehirlerinden birisi olan Hong Kong’da evler, fazlasıyla küçük daireler halinde onlarca kat yüksekliğinde ve yalnızca ufak bir alan üzerine inşa edilmiş evlere ev sahipliği yapıyor. Hong Kong, bu özelliğiyle boyutuna göre en pahalı evleriyle tanınmayı başardı.

Bugünse pahalı evleriyle bilinen Hong Kong’da bu durumu kanıtlayan bir satış gerçekleştirildi. Şehrin en lüks mülklerinden birinde bulunan bir daire, 640 milyon Hong Kong dolarına (yaklaşık 82,2 milyon dolar) satıldı. Ev, böylelikle metrekare başına fiyatıyla Asya’nın en pahalı evi olmayı başardı.

Alıcı doymadı, bir tane daha aldı:

Mount Nicholson’da bulunan ve 82 milyon doları aşkın bir fiyata satılan bu ev, yalnızca 442 metrekare büyüklüğündeydi ve üç park yerine sahipti. Öte yandan evi satın alan ve ismi açıklanmayan alıcı, bu evin bitişiğindeki diğer daireyi de 561 milyon Hong Kong dolarına (yaklaşık 71 milyon dolar) satın aldı.

Her iki daire de dünyanın en çok aranan ultra lüks bölgelerinden birisi olan Mount Nicholson, şehri panaromik olarak ayaklarınızın altına koyabilen bir manzaraya sahip olmasıyla biliniyor. Buradan alınan iki dairenin toplam fiyatının 150 milyon doları aşkın olduğunu düşündüğünüzdeyse bu manzarayı sorgular mısınız, size kalmış. Zira bu fiyatın üçte biri kadarıyla kendinize koca bir malikâne bile satın alabiliyorsunuz…