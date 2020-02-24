Huawei’nin alt markası Honor’un 3 yeni ürün çıkaracağı duyuruldu. Ürünlerini iptal olan MWC 2020’de tanıtamayan şirket, bahar aylarında 9X Pro telefonunu, MagicBook dizüstü bilgisayarını ve Magic Earbuds kulaklığını satışa sunacak.

GSMA, Corona virüsü endişeleri nedeniyle MWC 2020’yi iptal etti ancak bu haber, Sony ve Huawei gibi şirketleri yeni ürün duyurmaktan alıkoymadı. Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei ve alt markası Honor yeni cihazlarını kamuoyuna duyurdu.

Honor şu anda bir akıllı telefon, bir dizüstü bilgisayar, bir de kulaklık üzerine çalışmalar sürdürüyor. Çıkarılacak yeni telefon ve bilgisayar, eski serilerin yeni üyeleri olacakken kulaklığın yepyeni bir model olması planlanıyor.

Honor 9X Pro:

Honor 9X, geçtiğimiz ekim ayında piyasaya sunuldu. Bu da yeni cihazda donanımsal açıdan çok fazla fark olmayacak olmasını açıklıyor. Yeni telefonda daha az güç harcayan Kirin 810 işlemci ve şirkete özel bir ekran kartı bulunacak. Ekran kartı, oyun deneyimini geliştirmek amacıyla telefona eklenecek.

Telefondaki en önemli değişikliklerse yazılım alanında olacak. 9X gibi ABD’nin Google yasağından kaçamayan 9X Pro, Google servislerine erişim sağlayamayacak. Bunun yerine Huawei’nin AppGallery adındaki yeni platformu üzerinden uygulamalar indirilecek. Ayrıca yeni 9X Pro, Android 9 bazlı EMUI 9.1 işletim sistemine sahip olacak. Önümüzdeki ay çıkarılacak olan telefon muhtemelen 270 dolar (1.650 TL) gibi bir fiyat karşılığında satılacak. Huawei’nin geçen sene duyurduğu bir telefon olan View 30 Pro da önümüzdeki ay Rusya’da satışa çıkarılacak.

Honor MagicBook:

Honor, yeni telefonlar çıkaracak olmanın yanında MagicBook serisine bir üye daha dâhil ediyor. Yeni dizüstü bilgisayarlar, bu sene 15 inç ve 16 inç ekran seçenekleriyle geliyor. AMD Ryzen 5 3500U işlemci ve 8 GB bellek barındıracak olan model, aynı MateBook gibi klavyede bulunan açılabilir bir kamera bulunduruyor. Parmak izi okuyucu sensörlere de sahip olan bilgisayarların mart ayının sonunda, 650 dolar (4.000 TL) gibi bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Honor Magic Earbuds.

Duyurulan yeni Honor ürünlerinden sonuncusu ise Honor Magic Earbuds adında bir kablosuz kulaklık. Magic Earbuds, görünüş açısından AirPods Pro’yla büyük benzerlik taşımasının yanı sıra; aynı onun gibi gürültü engelleme özelliğine sahip. Şirket, yeni kulaklıkların 3,5 saat boyunca kesintisiz müzik çalabilecek pil gücüne sahip olduğunu söylüyor. Nisanda satışa sunulacak Magic Earbuds’ın tahminî fiyatı ise 140 dolar (850 TL) civarında.