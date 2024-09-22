Steam kullanıcıları, God of War Ragnarök'ün yeni çıkan PC portunu eleştiri yağmuruna tuttu. Nedeni ise PSN hesabı zorunluluğu.

En sevilen PlayStation oyunlarından olan God of War serisinin 2022’de çıkan çıkan oyunu God of War Ragnarök, geçtiğimiz günlerde resmen PC için çıkış yapmıştı. Yapım, Steam’de 49,99 dolara, Epic games’te ise 1.499 TL’ye satılıyordu.

God of War Ragnarök son yılların en başarılı oyunlarından biri olsa da çıkar çıkmaz Steam’de kötü yorum bombardımanına tutuldu. Bunun nedeni ise oyunun kötü olmasından çok Sony’nin politikaları.

Oyunseverler, PSN hesabı zorunluluğunu protesto ediyor

Bilindiği üzere Sony, son zamanlarda PC tarafındaki oyunlara PlayStation hesabı zorunluluğu getirmesiyle eleştiri altındaydı. Bu durum, birçok oyuncunun oyunları deneyimlemesinin önüne geçebiliyordu. Hatta bazı ülkelerde direkt olarak oyuna erişim sağlanamıyordu.

God of War Ragnarök’te de benzer bir yaklaşım sergilendi. Kullanıcıların, oyunun PC portunu oynaması için PSN hesabı gerekiyor. Bu da hâliyle eleştiriliyor. Şu anda Steam’de binlerce yorum var. Oyunun incelemesi ise “Karışık”. Kullanıcıların %30’udan fazlası olumsuz incelemelerde bulunmuş.

Bunun en büyük nedeni ise oyunu oynamak için gereken PSN zorunluluğu. Birçok kişi, sadece tekli oyuncu modu bulunan bu tarz bir oyunda PlayStation hesabı gerekmesine büyük tepki koymuş.

Tabii ki olumsuz yorumlar sadece PSN için de değil. Bazı oyuncular, Ragnarök’ün PC portunda görsel hatalar, çok düşük FPS, ses problemleri, oyunu açmada sorunlar gibi hatalar yaşandığını da bildirmişler. Henüz bu tepkilere ilişkin Sony’den bir açıklama gelmediğini belirtelim.