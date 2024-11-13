Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği ve yılın en büyük indirimlerinin olduğu Kasım ayı geldi. Biz de ay boyu devam edecek olan bu indirimlerden yararlanabilmeniz için Amazon’da ve Hepsiburada’da öne çıkan fırsatları derledik.

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