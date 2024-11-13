Sizin İçin Seçtik: Büyük Kasım İndirimlerinde Günün Öne Çıkan Kategorileri ve İndirimli Ürünleri

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Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği ve yılın en büyük indirimlerinin olduğu Kasım ayı geldi. Biz de ay boyu devam edecek olan bu indirimlerden yararlanabilmeniz için Amazon’da ve Hepsiburada’da öne çıkan fırsatları derledik.

Amazon ve Hepsiburada; teknoloji ürünlerinden giyime, ev dekorasyonundan kozmetiğe kadar geniş bir yelpazede cazip indirimlerle yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Siz de Kasım ayı bitmeden ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri kaçırılmayacak fiyatlarla almak isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz. Ayrıca Amazon Prime üyesi değilseniz buraya, Hepsiburada Premium üyesi değilseniz buraya tıklayarak üye olabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler dileriz!

''Bu içerik 13.11.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İşte Kasım İndirimleri kapsamında öne çıkan bazı fırsatlar ve kategoriler:

Sevebileceğinizi düşündüğümüz bazı indirimli ürünler ise şöyle:

Apple iPhone 16 Plus (512 GB)

Apple iPhone 16 Plus (512 GB)

iPhone 16 Plus %8 Prime indirimiyle 88.999,00 TL'den 82.249,00 TL'ye düştü.

Ürünü Amazon'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Jabra Elite 5 Kulakiçi Kulaklık

Jabra Elite 5 Kulakiçi Kulaklık %30 Prime indirimiyle 2.999 TL'den 2.099 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Amazon'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

SONGMICS Ofis Sandalyesi

SONGMICS Ofis Sandalyesi, %31 indirim fırsatı ile 2.079,99 TL. 

Ürünü Amazon'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Galaxy S24 Akıllı Cep Telefonu

Samsung Galaxy S24 Akıllı Cep Telefonu, %14 Prime indirimi ile 34.749 TL'den 29.874 TL'ye düşmüş durumda. 

Ürünü Amazon'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

JBL Go4, Bluetooth Hoparlör

JBL Go4 Bluetooth Hoparlör, %15 Prime indirim fırsatı ile 1.829 TL'den 1.548 TL'ye düştü. 

Ürünü Amazon'dan indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon Gülümseten Kasım İndirimleri'nde yer alan ürünlerin tümüne göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. 

Exvega Andromeda Premium Kumaş Masajlı Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Exvega Andromeda 2024 Premium Kumaş Masajlı Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Exvega Andromeda Oyuncu Koltuğu, sepette 10.386,67 TL'den 7.790,00 TL'ye düşüyor. 

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Toshiba 65UA3E63DT 65" 165 Ekran Dahili Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart DLED TV

Toshiba 65UA3E63DT 65" TV, elektronik ürünlerde yer alan efsane fiyatlar kapsamında 19.999 TL fiyatıyla öne çıkıyor. 

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Anker 324 Power Bank Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazı 10.000 mAh

Anker 324 Power Bank, Premium üyelerine 1.229 TL yerine 860,60 TL'ye düşmüş durumda.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung 24" Odyssey G3 LS24DG302EUXUF Pivot Gaming Monitör

Samsung 24

Samsung 24" Odyssey G3 LS24DG302EUXUF Pivot Gaming Monitör, sepette 6.799,00 TL'den 3.999,00 TL'ye düşüyor.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

HP Victus Gaming 15 Intel Core i5 12500H 16GB 512GB SSD RTX4060 Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar

Sepette Premium üyelere özel 31.999 TL'ye düşüyor.

Ürünü Hepsiburada'dan sepette indirim fırsatıyla satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

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