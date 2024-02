Game of Thrones evreninde geçecek olan yeni dizi A Knight of the Seven Kingdoms, 2025 yılının sonlarında yayımlanacak.

Warner Bros. Discovery'nin son yatırımcı toplantısında konuşan şirket CEO'su David Zaslav, Game of Thrones dizisinin yeni yan dizisi olan A Knight of the Seven Kingdoms için tarih verdi. 2025 yılının sonlarında gösterime girecek olan dizi, George R. R. Martin kitaplarından uyarlanacak.

Zaslav, yaptığı açıklamada "2025 yılında yayımlanacak olan A Knight of the Seven Kingdoms için George R. R. Martin, yeni yan dizinin yapım öncesi aşamasında." ifadelerini kullandı. Martin bu yapımın tek bir kitaba odaklanmasını istemesine rağmen yapımcı firma ise 3 kitabı da diziye uyarlamak istiyor.

A Knight of the Seven Kingdoms dizisinin konusu

Dunk ve Egg olarak bilinen iki karakterin, şovalye Ser Uzun Duncan ile Egg lakaplı yaveri Aegon V Targaryen'in başrollerinde olduğu üç kitaplık seri, The Hedge Knight, Tales of Dunk and Egg ve Knight of the Seven Kingdom adlı üç kitaptan oluşuyor ki zaten bu isimleri, ön geliştirme aşaması devam eden Game of Thrones yapımları olarak da duymuştuk.

Genç ve biraz da saf olan cesur Ser Uzun Duncan ve onun ufak tefek yaveri Aegon V Targaryen'in maceralarının anlatıldığı eser, Game of Thrones dizisinden 100 yıl kadar öncesinde geçiyor. Elbette ki hikâye bolca aksiyon, drama, entrika ve tehlikeler ile dolu olacak. Ek bilgi olarak Game of Thrones dizisinde de 8. sezon 2. bölümün adı aynı idi.