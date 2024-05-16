Dell'den gelen dev bir sızıntı, şirketin yeni bilgisayarlarından Qualcomm'un yeni işlemcilerine kadar birçok konuda bilgi edinmemizi sağlıyor.

Bugün Dell’den gelen yepyeni bir sızıntı, şirketin popüler XPS 13 dizüstü bilgisayarlarının ARM versiyonlarının özellikleri, yeni nesil ARM işlemcilerin detayları ve hatta NVIDIA’nın yeni GPU’ları hakkında bilgileri ortaya koydu.

311 sayfalık bir belgeyi içeren sızıntı, ilk olarak VideoCardz tarafından paylaşıldı. Önümüzdeki hafta Qualcomm’un ARM çipi Snapdragon X Elite işlemcisini kullanan birçok bilgisayar göreceğiz. ASUS, “yapay zekâ odaklı” dediği bir cihaz tanıtacak. Bunun yanı sıra Microsoft da Surface ve Windows özelinde bir etkinlik düzenleyecek. İlerleyen zamanlarda XPS 13’ün ARM varyantını da göreceğiz.

Dell’in yeni bilgisayarı 29 saate varan pil ömrü sunabilecek

Sızıntıya göre Dell’in yeni cihazı; FHD, QHD+ ve OLED seçenekleriyle sunulacak. Cihazın klavyesinin üstüne dokunmatik bir bölüm de göreceğiz. Ayrıca ARM tabanlı bilgisayarda batarya iyileştirmeleri de yaşanacak. FHD+’de 13 saat, QHD+’ta 12 saat, OLED varyantta ise 9 saat batarya ömrü olacağı söyleniyor. Yerel video oynatma süresinin ise 29 saate çıkabileceği bilgisi var. Bu eğer doğruysa mevcut bilgisayalarar göre ciddi bir iyileştirme demek.

Qualcomm’un yeni ARM çipleri, NVIDIA’nın yeni GPU’ları

Sızan belge Ağustos 2023’e ait. Ancak birçok cihaz hakkında tarih sunuyor. Qualcomm işlemcili XPS 13’ün haziran ayında çıkış yapacağını görebiliyoruz. Ayrıca bir sonraki nesil XPS 14’ün ise Ocak 2026’da Oryon V2 veya Intel’in Panther Lake CPU’ları ile geleceği belirtilmiş.

Belgeden Qualcomm’un laptoplarda kullanılacak yeni nesil Snapdragon çipleri hakkındaki planları ile ilgili de bilgilere ulaşılıyor. Buna göre çip devi, “QC Oryon V2” ismi verilen işlemcisini 2025’in ikinci yarısında piyasaya sürecek. Bir sonraki V3 çipleri ise 2027’nin sonlarında gelecek. Yani arada büyük bir zaman boşluğu olduğunu görebiliriz.

Son olarak NVIDIA ilgili de bilgiler var. Buna göre Dell, NVIDIA’nın yeni nesil ekran kartlarının 2025’in başlarında gelmesini, bir sonraki güncellemenin ise 2026 başlarında yapmasını bekliyor. Tabii ki bu değişmiş olabilir. Şimdiye kadar gelen sızıntılarda RTX 5000 serisinin 2024 sonu veya 2025 başı gelebileceği söylenmişti.