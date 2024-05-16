Microsoft, ABD-Çin arasında artan gerilimin ardından Çin'deki yüzlerce çalışanından ülkeden ayrılmasını talep etti. Bu çalışanların ABD, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelere isteğe bağlı olarak transfer edilebileceği ifade edildi.

Çin ve ABD arasındaki ilişkiler, teknoloji tarafında son zamanlarda iyice kızışmış durumdaydı. Washington, ordusunu güçlendirmek amacıyla kullanılabilecekleri gerekçesiyle Çin’in yapay zekâ uygulamalarında kullanılan gelişmiş çiplere erişimini sınırlamaya çalışıyordu. Ayrıca yakın zamanda Biden yönetimi elektrikli araç bataryaları, çipler ve tıbbi ürünler de dahil olmak üzere Çin’den yapılan ithalatlara ek vergiler getirmişti.

Apple’dan Microsoft’a kadar birçok teknoloji devinin Çin’de de faaliyetlerini sürdürdüğünü biliyoruz. Bu yüzden de Çin-ABD arasında yaşanan gerilimler, hâliyle bu şirketler üzerinde de baskı oluşturuyordu. Şimdi ise Microsoft’tan bu konuda bir hamle geldi.

Çin’deki yüzlerce çalışana ülke dışına çıkma fırsatı sunuldu

Microsoft, Çin’deki bazı çalışanlarının ülkeden ayrılarak başka yere ayrılmasını talep etti. İlk olarak Wall Street Journal tarafından bildirilen bu talebin, makine öğrenimi ve bulutla alakalı diğer bölümlerden 700 ila 800 civarında çalışanı etkilediği aktarıldı. Taşınma kararının isteğe bağlı olacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Yani zorunlu tutulmuyor.

Teknoloji devinden bir sözcü, çalışanların transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Şirket içinde fırsatlar sağlamak, küresel işlerimizi yönetmemizin bir parçasıdır. Bu sürecin bir parçası olarak çalışanların bir kısmına isteğe bağlı olarak transfer edilme fırsatı sunduk.” Ayrıca Çin’e olan bağlılığını sürdürdüğünü ve yaşanan gerilimin ülkedeki operasyonlarını etkilemesine izin vermeyeceğini de ekledi.

WSJ’nin kaynaklarına göre transfer fırsatı sunulan çalışanların büyük çoğunluğu Çinli mühendislerden oluşuyor. Şirket, bu kişilere hafta başında ABD, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda’ya transfer edilebileceklerini iletmiş. Kaç kişinin teklifi kabul ettiği konusunda bir bilgi yok.