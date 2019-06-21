Huawei’nin Kirin 810 İşlemcisi Duyuruldu: İşte Özellikleri

Huawei, yeni işlemcisi Kirin 810’u duyurdu. 7 nm tabanlı çipsetinin özellikleri de belli oldu.

Son dönemde tedarik sorunları yaşayan Huawei, yeni işlemcisi Kirin 810'u resmi olarak tanıttı. Uzun bir süredir orta ve orta-üst seviye telefonlarda kullanılan Kirin 710 çiplerinin devamı olan işlemci hakkında bilgiler de paylaşıldı. Yeni çip, amiral gemisi telefon çiplerine benzer şekilde 7 nm tabanında üretildi ve bu anlamda bir ilk oldu.

Yeni çipteki ARM Cortex çekirdeklerden biri olan A76, daha büyük boyutlu ve 2.27GHz hızında. Daha küçük boyutlu olan ARM Cortex-A55’ler ise 1.88GHz’e ayarlanmış durumda. Çipsetinin üzerinde ARM Mali-G52 MP6 grafik işlemci birimi bulunuyor. Bu GPU, bir önceki nesilden %162 daha performanslı ve Kirin Gaming+ teknolojisini de destekliyor.

Huawei’nin açıklamasına göre yeni Kirin 810, Qualcomm Snapdragon 730 8nm işlemciye kıyasla tek çekirdekte %11 ve çoklu çekirdekte de %13 daha yüksek performansa sahip. İşlemci, GFXBench 1080p Manhattan testinde, Adreno 618 GPU’lu Snapdragon 730’dan %44 daha iyi yenileme hızı sunuyor. GFXBench 1080p T-Rex testinde ise aradaki fark %15 oluyor.

Huawei’nin yeni NPU’su, Rubik’in Cube Quantitive Stereo Arithmetic Unit (Küp Niceliksel Stereo Aritmetik Birim) teknolojisi üzerine inşa edilen Da Vinci mimarisini kullanıyor. AI benchmarkta 32,380 puan alan işlemci, Snapdragon 855 ve MediaTek Holio P90’ı geride bırakmayı başardı.

Daha gelişmiş bir oyun deneyimi sunacak olan işlemci, GPU geliştirmelerine, GPU yüklenme optimizasyonuna ve HD oyun efekti optimizasyonuna da sahip. Yapay zeka sıklık modülasyon takvim teknolojisi ile yenileme hızı öğrenebilen cihaz, akıcılığı ve arka plan uygulamalarını tahminleyebiliyor. GPU serisi optimizasyon teknolojisi ile tekrarlayan yönlendirmeler ve GPU yükü azaltılıyor. Ayrıca GPU, CPU ve hafıza arasındaki veri transfer akışı da arttırılıyor. Gaming+ HD oyun özel efekt optimizasyonu da oyunların kalitesini, netliğini, ışık ve karanlık kontrastı gibi özelliklerini arttırıyor. Bu da daha gerçekçi bir oyun deneyimi sunuyor.

Kirin 810, amiral gemisi seviyesinde görüntü işleme kapasitesine ve geliştirilmiş piksel işleme birimine sahip. Beyaz denge algoritması, RAW görsellerde gürültü azaltma gibi özelliklere sahip.

Kirin 810, daima açık çift SIM kart VoLTE desteği de sunuyor. Kirin 810, Nova 5 ile birlikte piyasada yer almaya başlayacak ve ilerleyen dönemde başka telefonlarda da görülecek.