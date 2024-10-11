Huawei, Çin'de akıllı telefon satışlarında Apple'ı geride bırakmayı başardı. Tam 46 ay sonra yaşanan gelişme, Huawei cephesinde yüzlerin güldüğünü gösteriyor. Üstelik Huawei'in üstünlüğü, uzun bir süre devam edebilir.

Çin merkezli pazar araştırma şirketi CINNO Research, Huawei ile ilgili dikkat çeken bir veri yayımladı. Paylaşılan bu veriye göre Huawei, Ağustos 2024 itibarıyla Çin'de Apple'dan daha fazla akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Huawei, bunu en son tam 46 ay önce yapabilmişti. Yani Huawei, kabaca 4 yıl aradan sonra Apple'ı geride bıraktı.

Bilindiği üzere Huawei, bundan birkaç yıl önce ABD'nin ambargosuna maruz kaldı. Bu da firmanın akıllı telefon sektöründe geriye düşmesine neden oldu. Hatta firma, yakın bir tarihe kadar 5G bağlantı desteği bile sunamıyordu. Hâl böyle olunca Kirin 9000s işlemcide kendi 5G modemini kullanmaya başlayan firma, en azından Çin anakarası içerisinde yeniden parlamaya başlamış oldu.

Çinliler, yerel firmalara yönelmeye başladılar

Açık konuşmak gerekirse bu gelişme çok da şaşırtıcı değil. Çünkü Çinliler, son dönemlerde yerli firmalara odaklanmış durumdalar. Bu bağlamda; Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi tarafından yayımlanan verilere göre Ağustos 2024'te yabancı firmaların satışları, yüzde 12,7 düşüşle 1,87 milyona geriledi. Çinli teknoloji üreticiler ise satışlarını aynı dönemde 24 milyondan fazla satışla yüzde 26,7 artırdılar.

Bu arada; Apple'dan Çin'de en azından şu dönemler için bir atılım beklemek yersiz olacaktır. Zira şirket, iPhone 16 ile hayatımıza girdiği Apple Intelligence teknolojilerini gelecek yıldan önce Çin pazarına sunmayacak. Hâl böyle olunca tüketiciler, Apple'a yeniden ilgi göstermek için bu teknolojiyi bekleyeceklerdir.