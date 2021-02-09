Huawei CEO'su Ren Zhengfei, ABD yönetiminin değişmesi ile birlikte Joe Biden ile görüşmek istediğini, Huawei'ye yapılan baskıların artık azaltılması gerektiğini dile getirdi.

Huawei ve Xiaomi gibi Çin merkezli teknoloji devleri, Trump yönetiminin koymuş olduğu ambargolar yüzünden büyük zararlar görmeye devam ediyor. Güvenlik endişeleri sebebi ile kara listeye alınan markalar, uzun süredir ABD ile hiçbir şekilde elektronik ticareti yapamaz hale geldi ve özellikle Huawei’nin son bir yıldır Google servislerini kullanması tamamen yasaklandı.

ABD yönetiminin Trump’tan Joe Biden’a geçmesi, Huawei’ye umut vadeden bir değişiklik oldu. Huawei CEO’su Ren Zhengfei, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak yaklaşık 2 yıldır süren baskının Huawei üzerinden kaldırılmasını, şartların yeniden düzenlenmesi için Joe Biden ile görüşmek istediğini açıkladı.

"Ticaretin kaldığı yerden devam etmesini istiyoruz"

Çin’in Taiyuan şehrine yaptığı gezide açıklamalar yapan CEO, şu ifadeleri kullandı; “Biden yönetiminin ABD ekonomisinin kalkınmasına yönelik eşit bir politikaya sahip olacağını umuyoruz. Her iki ülkede teknoloji alanında ilerlemek istiyor. Çin’in devasa boyutlardaki teknolojik gelişmelerinden hepimizin faydalanabilmesi için, Amerika ile aramızda gerçekleşen elektronik ticaretin kaldığı devam etmesini istiyoruz.”

ABD’nin tutumu Huawei’ye karşı değiştiği takdirde teknoloji devinin piyasada tekrar büyük bir ivme yakalaması ve üretim hacmini genişletmesi bekleniyor. Ancak Amerikalı birçok analist, Biden’ın tutumu yumuşasa bile hiçbir şeyin eskisi gibi rahat olmayacağını, kısıtlı ve belirli iş modelleri ile Huawei’ye izin verilebileceğini öngörüyor.