Huawei Mate Xs'in Onarılabilirlik Puanı Belli Oldu

Çinli teknoloji devi Huawei’in geçtiğimiz şubat ayında piyasaya sürdüğü yeni katlanabilir ekranlı telefonu Mate Xs, iFixit mühendisleri tarafından parçalarına ayrıldı. Cihazdaki bütün parçaların analizini yapan şirket, Mate Xs’in onarılabilirliğine 2 puan verdi.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan orijinal Mate X'ten sonra Huawei’in ikinci katlanabilir akıllı telefonu olan Mate Xs, 8 inç katlanabilir FullView ekran, Kirin 990 5G yonga seti, 8GB RAM ve 4.500 mAh batarya gibi daha pek çok üstün özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Huawei’in yanı sıra Samsung ve Motorola gibi büyük firmaların da boy gösterdiği katlanabilir telefon sektörü, mobil cihazların geleceği mi yoksa kısa süreli bir heves mi henüz bilinmiyor ancak bilinen bir şey var ki o da bu cihazların onarılmasının tam bir kabus olduğu. Nitekim akıllı telefon tamiri konusu uzman bir şirket olan iFixit’in Huawei Mate Xs’in kapağını kaldırdığı son videosu, bu görüşe harika bir katkı sunuyor.

iFixit mühendisleri, Huawei Mate Xs'in onarılabilirliğine 10 üzerinden 2 puan verdi

iFixit mühendisleri, bütün cihazları parçalarına ayırıp analiz ediyor ve tamir edilebilirlikleri üzerinden 0'dan 10'a kadar puanlamalarını yapıyor. "10 puan”, tamiri en kolay cihazlara verilirken “1 puan” ise tamiri en zor cihazlara veriliyor.

En yüksek puana sahip cihaz, sökülmesi kolay olduğundan onarımı da nispeten daha ucuz oluyor. Puanlar, cihazın açılmasının zorluğu, cihaz içindeki bağlantı parçalarının türleri ve temel bileşenleri değiştirmenin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak düşüyor. Tüm bu değişkenler bağlamında incelenen Huawei Mate Xs, 10 üzerinden yalnızca 2 puan aldı.

Huawei Mate Xs'in en büyük sorunlarından biri, gövdeye çok sıkı yapıştırılan bataryası

Cihazla ilgili en önemli sorunlardan biri, sıkıca yapıştırılmış ve telefondan çıkarılması zor olan 4.500 mAh’lık batarya gösterildi. Öte yandan iFixit mühendisleri, Mate Xs’in ekran montajında benimsenen yaklaşımın, Samsung’un katlanabilir telefonları Galaxy Fold ve Galaxy Z Flip’ten biraz daha iyi olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz şubat ayında kullanıcılarla buluşan ve selefinden farklı olarak dikine katlanabilen Galaxy Z Flip, Mate Xs gibi onarılabilirlik ölçeğinde 2 puan almıştı. Tasarımı ile oldukça ilgi çeken Moto RAZR ise 1 puanda kalmıştı. Huawei Mate Xs’in detaylarına buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Huawei Mate Xs'in parçalarına ayrıldığı video