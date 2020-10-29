Huawei, Harmony OS'un Akıllı Telefonlara Geleceğini Onayladı

Huawei Tüketici İş Grubu Yazılım Geliştirme Başkanı Wang Chenglu, açıkladıkları plana sadık olduklarını ve HarmonyOS'un geliştirici sürümünün aralık ayında akıllı telefonlara geleceğini söyledi.

Çinli haber sitesi MyDrivers’a açıklamalarda bulunan Huawei Tüketici İş Grubu Yazılım Geliştirme Başkanı Wang Chenglu, geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı’nda açıklandığı gibi HarmonyOS 2.0 mobil sürümünün aralık ayında geliştiricilere sunulacağını açıkladı.

Chenglu’nun açıklamalarına göre HarmonyOS 2.0 için her şey planlandığı gibi ilerliyor ve işletim sistemi, yayın programına göre geliştiricilere sunulmaya hazır durumda. Chenglu, Huawei’nin HarmonyOS’u tasarlamaya 2016 yılında karar verdiğini ifade ederken daha o zamanlardan pazarın geleceğine yönelik bazı planlar oluşturulduğunu ifade etti.

Chenglu’ya göre HarmonyOS, kullanıldığı cihazdaki CPU, bellek, ekran, hoparlör gibi bileşenleri bir modül olarak kabul ediyor ve işletim sisteminin yüklü olduğu cihazla bağı olmayan akıllı hoparlör, akıllı TV gibi IoT cihazları da yüklü olduğu cihazın modüler parçaları olarak görüyor. Bu nedenle HarmonyOS, cihazlar arası bağlantı kurarken dahi modüller arasındakine benzer bir bağlantı kuruyor.

HarmonyOS’un endüstrinin en büyük inovasyonu olacağını belirten Huawei Tüketici İş Grubu Yazılım Geliştirme Başkanı, işletim sisteminin geliştiriciler için 13 binden fazla API, IDE ve Ark derleyici sağlayacağını ifade etti. HarmonyOS’un yapısı gereği geliştiricilerin yalnızca iş mantığına dikkat etmeleri gerekecek ve terminaller arası planlama ve iletişim ayrıntılarını düşünmeleri gerekmeyecek.

Huawei, HarmonyOS 2.0 ile birlikte işletim sistemini destekli sistemler için açık kaynaklı olarak sunuyor ve yapılan açıklamalara göre HarmonyOS geliştirme sürecine 120’den fazla Huawei stratejik ortağı, 20 donanım ortağı ve 100 binden fazla geliştirici katılmış durumda. İşletim sisteminin aralık ayı itibarıyla mobil sürüm desteğine kavuşmasıyla 2021 yılında HarmonyOS ile çalışan ilk mobil cihazların gün yüzüne çıkacağı tahmin ediliyor.