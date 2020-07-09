Huawei, HarmonyOS İçin 3 Marka Başvurusu Yaptı

Huawei, Çin'de 3 yeni ticari marka başvurusu yaptı. Bu marka başvurularının tümü de HarmonyOS ile ilgili olarak karşımıza çıkıyor. Huawei'nin Çin'de yaptığı başvurular; Huawei HarmonyOS, HarmonyOS Connected ve HarmonyOS Linked isimlerini kapsıyor.

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, bir süredir kendi ekosistemini oluşturmanın peşinde. Şirket, ABD yönetiminin uyguladığı ticaret yasağının ardından kendi işletim sistemini geliştirdiğini açıkladı. Süreç içerisinde hem çok fazla hem de kafa karıştıran açıklamalarda bulunan şirket, geçtiğimiz yıl Huawei Geliştirici Konferansı kapsamında da yeni mobil işletim sistemi HarmonyOS'u resmen duyurdu.

Huawei'nin HarmonyOS ile ilgili nasıl bir çalışma yürüttüğü tam anlamıyla bilinmiyor. Ancak yaşanan son bir gelişme, Huawei'nin HarmonyOS'la ilgili yeni bir adım attığını gözler önüne seriyor. Çünkü şirket, HarmonyOS'la ilgili bazı ticari markaları kaydettirdi. Yani HarmonyOS'la ilgili bazı detaylar daha bu adımın ardından resmileşmiş oldu. Peki Huawei, HarmonyOS'la ilgili neleri marka haline getirdi?

Huawei'nin haziran ayında başlattığı markalaşma girişimleri, şirketin Huawei HarmonyOS, HarmonyOS Connected ve HarmonyOS Linked isimlerini kapsıyor. Gerekli izinlerin alınması ile de Huawei, 3 markayı daha tescillemiş oldu. Ancak gün yüzüne çıkan belgeler, ne yazık ki bu markaların neyle ilgili olduğuna dair en ufak bir ipucu bile vermiyor.

Huawei, daha önce Çin'de yaptığı bir markalaşma başvurusunda HongMengOS ismini kullanmıştı. Bu da Huawei'nin mobil işletim sisteminin Çin'de HongMengOS olarak isimlendirileceğini düşündürmüştü. Aslına bakacak öyle de olmuştu ancak yaşanan son gelişme, Çinli tüketicilerin HarmonyOS ismine alışmalarını sağlamak için yapılmış gibi görünüyor.

Huawei'nin ticari marka başvurusundaki HarmonyOS Connected ve HarmonyOS Linked isimleri ise akıllı otomobil sistemleri ve giyilebilir teknolojik ürünlerle bağdaştırılıyor. Çünkü Huawei, geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda bu işletim sisteminin otomobiller, IoT cihazları, giyilebilir teknolojik ürünler ve akıllı televizyonlar gibi çeşitli ürünlerde kullanılabileceğini açıklamıştı. İşte HarmonyOS Connected ve HarmonyOS Linked da bu ürünlerle ilgili olabilir.

Huawei, HarmonyOS'u tanıtırken bir zaman çizelgesi hazırlamıştı. Bu zaman çizelgesine göre Huawei, bu yıl düzenleyeceği konferansta akıllı televizyonlar, akıllı saatler, bilgisayarlar ve araç içi sistemlerde kullanılabilecek HarmonyOS 2.0'ı duyuracak. Yapılan bu marka tescilleri, HarmonyOS'un yaklaşmakta olan yeni sürümünün açık bir göstergesi olarak kabul edilebilir.