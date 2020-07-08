Huawei, Telefon Sektörünün Kralı Olmaya Devam Edecek

Nikkei Asia tarafından hazırlanan bir rapor, Huawei'nin haziran ayında da dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olacağını gösteriyor. Nisan ayı itibarıyla zirveye oturan ve pozisyonunu korumayı başaran Huawei, tahtı Samsung'a kolay kolay bırakmayacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon sektörü, çok büyük bir rekabetin içerisinde. Teknoloji üreticileri, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicileri mest etmeye çalışırken geliştirdikleri yeni teknoloji ve özelliklerle de en iyinin kendileri olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Uzunca bir süredir Samsung, sektörün bir numaralı ismi olarak karşımızdayken geçtiğimiz nisan ayında Çinli Huawei, Samsung'un tahtını elinden almayı başardı. Görünüşe göre Samsung, en azından haziran ayında da bir numara olamayacak.

Huawei, 2019 yılında ABD hükümeti ile ters düştü. Trump yönetimi, şirketin Çin hükümetine casusluk yaptığını söyleyerek ABD'li şirketlerin Huawei ile çalışmasını yasakladı. Bu yasaklara Google da dahil oldu ve bu da Huawei'nin akıllı telefon satışlarını doğrudan etkiledi. Çünkü Huawei, bu yasağın ardından Google Servisleri'ni kullanamaz hale geldi ve bu da kullanıcılar için ciddi bir sorun oluşturdu. Ancak nisan ayında yayımlanan veriler, Huawei'nin bu yasaktan beklenilen seviyede etkilenmediğini ortaya koydu.

Akıllı telefon sektörü, Huawei'nin dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanına sahip olmasının geçici bir durum olduğunu düşündü. Ancak mayıs ayında da sonuç değişmedi. Samsung, sadece yüzde 0.1 farkla Huawei'nin gerisinde kaldı. Bu durum, haziran ayına geldiğimizde Samsung'un yine zirvenin sahibi olacağını düşündürdü. Ancak hazırlanan bir rapor, Huawei'nin haziran ayında da tahtın sahibi olacağını gözler önüne seriyor.

Nikkei Asia tarafından hazırlanan bir rapora göre Huawei'nin mevcut satışları, haziran ayı için de kurtarıcı olacak. Bu durum, Huawei'nin haziran ayında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisinin Huawei olacağını gösteriyor. Tahminlere göre Samsung'un satışlarının nisan ile haziran ayları arasında yıllık bazda yüzde 30 oranında düşeceği için Huawei, sektörün zirvesine doğrudan oturmuş olacak.

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Huawei, Google Servisleri'ni kullanamıyor olmasına rağmen nasıl hala bu kadar ön planda?

Koronavirüs pandemisi, dünya üzerindeki her şeyi etkiledi. Doğal olarak akıllı telefon sektörü de bu süreçten etkilendi ve satışlar, çok ciddi oranda düştü. Peki durum böyleyken ve Huawei, pandemi yetmezmiş gibi bir de Google Servisleri'ni kullanamıyorken Samsung'u geçmeyi ve pozisyonunu korumayı nasıl başardı? Aslına bakacak olursak bu sorunun çok basit bir cevabı bulunuyor.

Samsung, tüm ülke pazarlarında ön plana çıkan bir şirket. Ancak Huawei'nin esas kullanıcı kitlesi Çinliler ve Çin'de Google'ın hükmü zaten yok. Yani kullanıcılar, Google Servisleri'ne zaten ihtiyaç duymuyorlar. İşte bu durum, Huawei'nin elinin güçlü kalmasına neden oldu. Samsung ise pandemi sürecinde ister istemez satış rakamlarında düşüş yaşadı ve bu da istatistiklere doğrudan yansımış oldu. İşte bu yüzden Huawei, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi olma unvanını korumaya devam ediyor.