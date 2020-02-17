Huawei, Yeni Katlanabilir Telefonunu Bu Ay Tanıtabilir

Çinli teknoloji devi Huawei, 24 Şubat’ta İspanya’nın Barcelona kentinde bir sanal basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Shenzhen merkezli şirketin, söz konusu etkinlikte yeni katlanabilir akıllı telefonunu duyurması bekleniyor.

Dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei, 24 Şubat’ta İspanya’nın Barcelona kentinde bir sanal basın toplantısı düzenleyeceği yönündeki söylentileri doğruladı. GSMA'nın corona virüsü salgını nedeniyle Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020'yi iptal etmesinin ardından Barcelona’da etkinlik düzenleyeceğini açıklayan ilk şirket olan Çinli marka, söz konusu basın toplantısında önceden kaydedilmiş bir açılış konuşması yayınlayacak.

Gizmochina’nın Huawei’ye yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı haberine göre Çinli teknoloji devi, sanal ortamda gerçekleşecek etkinlikte yeni katlanabilir akıllı telefonunu duyuracak. Geçen yıl piyasaya sürdüğü ilk katlanabilir ekranlı modeli Mate X ile henüz emekleme aşamasında olan bu sektöre ilk adımını atan Huawei, Samsung’un Galaxy Z Flip’ine güçlü bir cevap vermek istiyor.

Ne yazık ki, Çinli firmanın Barcelona’da tanıtacağı yeni katlanabilir akıllı telefonu hakkında pek fazla bir şey bilmiyoruz. Geçtiğimiz dönemde yayınlanan bazı sızıntıları referans alarak, söz konusu modelin Huawei Mate XS olabileceği tahmininde bulunabiliriz.

Huawei'nin CEO'su Richard Yu, Mate XS'in daha iyi bir işlemci, geliştirilmiş bir ekran ve iyileştirilmiş bir menteşe mekanizmasına sahip olacağını söylemişti. Kirin 990 5G yonga seti ile geleceği tahmin edilen Mate XS'in, tasarım anlamında selefine göre daha kompakt ve dayanıklı olması bekleniyor.