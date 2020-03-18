Huawei'nin yeni nesil orta seviye telefonlarında kullanmayı planladığı Kirin 820 işlemcisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapay zeka destekli işlemci, Kirin 810'un halefi olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, yılın ilerleyen zamanlarında yeni orta seviye bir Kirin işlemciyle ile desteklenen 5G destekli akıllı telefonlar tanıtmayı planlıyor. Cihazlarda yer alacak olan bu işlemcinin Kirin 820 5G olacağı biliniyor.

Weibo'da akıllı telefonlara yönelik sızıntılarıyla bilinen Digital chat station, yeni Kirin 820 işlemcisinin teknik özelliklerinden bazılarını ve mimarisini ortaya çıkaran bazı bilgiler paylaştı. Gelen bilgilere göre 7 nm teknolojisiyle üretilen Kirin 820, A76 CPU ve Mali G77 GPU'ya sahip.

Kirin 820 ayrıca şirketin Da Vinci mimarisi tarafından desteklenen gelişmiş Nöral İşlem Birimi'ni (NPU) kullanıyor. Huawei, Project Da Vinci (D Plan) adlı projeyle ABD'li çiplere olan bağımlılıktan tamamen kurtularak kendi yapay zeka destekli çiplerini üretmeyi planlıyor.

5G destekli Kirin 820'de kullanılacak entegre modem hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Yeni işlemcinin, yakında tanıtılacak Huawei Nova 7 ve Honor 30 gibi orta seviye akıllı telefonlarda kullanılması bekleniyor.

Kirin 820'nin Mate 30 Lite ve P40 Lite gibi telefonlarda kullanılan Kirin 810'un gelişmiş versiyonu olarak piyasaya sürülecek. 7 nm teknolojisiyle üretilen Kirin 810'da Mali G52 GPU ve Ascend D100 Lite NPU bulunuyordu.