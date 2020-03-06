Kirin 1020, Kirin 990’a Göre %50 Performans Artışı Sunacak

Huawei'nin önümüzdeki dönemlerde tanıtacağı Mate 40 serisinde yer alacak Kirin 1020 yonga seti, Kirin 990'a kıyasla %50 daha fazla performans sunacak. 5 nm üretim sürecinden çıkacak olan bu yonga, güç tüketimini de büyük oranda azaltacak.

5 nm yonga üretimi için dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan TSMC, bu yılın ilk yarısında 5 nm yonga setleri üretmeyi planlıyor. Bu noktada firmanın en büyük müşterisi olan Apple da iPhone 12 serisiyle birlikte 5 nm’lik yonga teknolojisine geçmeyi hedefliyor.

Şu anda yalnızca Apple ve Huawei cihazlarında kullanılacak olan 5 nm yonga üretimi için harcanan araştırma ve geliştirme giderlerinin 500 milyon doları aştığı söyleniyor. Bu da önümüzdeki dönemlerde tanıtılacak olan amiral gemisi cihazlarda yonga savaşları göreceğimiz anlamına geliyor.

Kirin 1020, önceki nesilden %50 daha güçlü olacak:

TSMC’nin 5 nm süreci, N5 ve N5P olmak üzere iki versiyonda gelecek. 7 nm’lik işlemciler ile karşılaştırıldığında N5, %15’lik bir performans artışı sağlarken güç tüketimini ise %30 oranında azaltıyor. Bununla birlikte N5P ise N5’e kıyasla %7 daha güçlü olacak ve güç tüketimini %15 oranında azaltacak. Bu noktada 5 nm’lik N5 versiyonu bu yıl seri üretime alınacak ancak N5P’nin seri üretimlerine 2021 yılında başlanacak.

Öte yandan Huawei ile TSMC iş birliğinde geliştirilen yeni Kirin amiral gemisi işlemcisi, ilk defa geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. İddia edildiği üzere 5 nm üretim sürecinden çıkacak olan bu yonga setinin, ilk olarak Huawei Mate 40 cihazlarında kullanılması bekleniyor. Böylelikle Mate 40, iPhone 12 serisiyle birlikte 5 nm teknolojisini kullanan ilk cihazlardan biri olacak.

İşin isimlendirme noktasına gelince Huawei, Kirin 990’ın halefi olacak 5 nm’lik yonga seti için Kirin 1020 ismini uygun gördü. Oldukça güçlü olacağı tahmin edilen Kirin 1020, söylentilere göre önceki nesil Kirin 990’dan tam %50 daha güçlü olacak. Bununla birlikte yongada yer alacak CPU mimarisinin ise Cortex A76’dan Cortex A78’e yükseltildiği belirtiliyor. Bu da Huawei’nin şu anda Snapdragon 865’te yer alan Cortex A77’yi tamamen pas geçeceği anlamına geliyor.