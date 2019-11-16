Huawei Kirin 990 Yongası, 'En İyi 5G Yongası' Ödülünü Aldı

Huawei’nin Mate 30 serisiyle birlikte gün yüzüne çıkardığı yongası Kirin 990, üstün özellikleriyle birçok otoriteden tam not almayı başarmıştı. Yonga alanında bir karşılaştırma yapmak isteyen China Mobile, Huawei'nin son teknoloji yongasını da listeye dâhil etti. Farklı kriterlere göre yapılan yonga karşılaştırmasında Kirin 990, 'en eyi 5G yongası' ödülünü kazandı.

Akıllı telefon üreticileri, telefonları kadar ürettikleri donanım ürünleriyle de dikkat çekiyor. Samsung, LG, Sony gibi büyük firmaların ürettiği donanımlar, birçok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılıyor. Bu alanda kendi yongalarını üreterek varlığını sürdüren Huawei, oldukça başarılı işler çıkarıyor gibi görünüyor.

Huawei'nin yaklaşık 2 ay önce tanıttığı Kirin 990, performans testlerindeki skorlarıyla kalitesini yansıtsa da Çin'de bu yongaya verilen 'en iyi 5g yongası' ödülü, Huawei'nin bu alandaki çabalarının meyvelerini verdiğini gösteriyor. China Mobile'ın yaptığı karşılaştırma sonucunda verilen bu ödülle Kirin 990, piyasadaki rakiplerine göre de ciddi anlamda prestij kazanmış durumda.

Yapılan karşılaştırmada hangi kriterlere dikkat edildi?

Gelecekte piyasaya sürülecek akıllı telefonlarda kullanılacak yongalar için referans bir liste oluşturmak isteyen China Mobile, teste dâhil olan yongalar arasında karşılaştırma yaparken şu kriterlere dikkat ettiklerini açıkladı:

Çoklu anten performansı

Isınma problemleri

Güç tüketimi

Sinyal kararlılığı

Kapsama alanlarının dışına yaklaştıkça internet hızındaki değişim

China Mobile'ın yaptığı karşılaştırmada, Huawei Kirin 990'ın yanı sıra Qualcomm Snapdragon 855+ ile Snapdragon X50 modem kombinasyonu, Helio M70 ve Exynos 9820 ile S5100 modem kombinasyonlarının değerlendirmeye alındığını da ekleyelim. China Mobile, test sonuçlarına göre özellikle çoklu anten performansında Kirin 990'ın rakiplerine kıyasla öne çıkıp 5 yıldız almasının sonuçta etkili olduğunu belirtiyor.

Kirin 990, rakiplerine göre daha az güç tüketiyor:

Test sonuçları üzerinden değerlendirmelerde bulunan China Mobile, Huawei Kirin 990'ın bu ödülü almasında bir diğer etkenin düşük güç tüketimi olduğunu belirtiyor. Özellikle 5G'li telefonlarda harcanan gücün yükselmesi, batarya kapasitelerinin artmasını ve telefonların daha kalın hâle gelmesini mecbur kılıyor ancak Huwaei bu anlamda da rakiplerinin önüne geçmiş gibi görünüyor.

Sonuç olarak Kirin 990'ın daha iyi performans, daha az güç tüketimi ve daha az ısınmasıyla bu ödüle layık görüldüğünü belirtelim. Bu yonganın, Snapdragon 865 çıktıktan sonra liderliğini koruyup koruyamayacağını da önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.