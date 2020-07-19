Huawei Mate 40’ın Yeni Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Çin merkezli teknoloji devi Huawei’nin yeni amiral gemisi olacak Huawei Mate 40, bu kez render görüntüleriyle karşımıza çıktı. Render görüntülerinde cihazın ekranında herhangi bir kamera deliğine ve kenarlığa yer verilmediği görüldü.

Çinli teknoloji devi Huawei, önümüzdeki aylarda yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Mate 40’ı tanıtmak üzere hazırlanırken cihaz hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün donanımı hakkında önemli bilgiler edindiğimiz telefon, bu kez render görüntüleriyle karşımıza çıktı.

İnternette ortaya çıkan yeni render görüntüleriyle birlikte Huawei Mate 40’ın eşsiz tasarımı da gözler önüne serildi. Eğer render görüntüleri son ürünle doğru çıkarsa Huawei Mate 40, Mate serisinin ilk kıvrımlı ekranı olma özelliğini taşıyacak. Bu ekranı hem Mate 40 hem de Mate 40 Pro kullanacak.

Huawei Mate 40'ın render görüntüleri:

Ortaya çıkan ve Huawei Mate 40’a ait olduğu iddia edilen render görüntülerinde de görülebileceği üzere cihaz, günümüzde piyasada bulunan hiçbir cihaza benzemiyor. Fazlasıyla şık duran Huawei Mate 40, görüntülerden gördüğümüz kadarıyla neredeyse hiçbir kenarlığa sahip olmayacak.

Bununla birlikte Huawei Mate 40 serisiyle birlikte ilk kez ekrana gömülü kamera teknolojisini de görmüş olacağız. Resimlerde de görebileceğiniz üzere telefonun ön yüzünde herhangi bir kamera bulunmuyor. Tabii tüm bu görüntüler her ne kadar gerçeğe uzak olsa da Huawei’nin ekranı bu denli kenarsız ve büyük yapması oldukça olası.

Son paylaşılan bilgilere göre Huawei Mate 40 ve Mate 40 Pro, yakında üretim hattındaki yerini almaya başlayacak. Bu da bu cihazların tasarımlarının şu anda ya tamamlandığı ya da son aşamada olduğu anlamına geliyor. Huawei Mate 40 serisi, muhtemelen eylül ayının ortasında veya sonunda tanıtılacak.

Elde edilen diğer bilgilere göre Huawei Mate 40 serisi, Çin pazarında Kirin yonga setine sahip olacakken Çin dışındaki tüm bölgelerde MediaTek yonga setiyle gelecek. Tabii tüm bu bilgilerin doğruluğunu öğrenmek için her zaman olduğu gibi Huawei tarafından yapılacak bir hareketi beklemek zorundayız.