Samsung Galaxy M31s’in Tasarımı ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Samsung’un yeni orta segment akıllı telefonu Samsung Galaxy M31s, bu kez Amazon’un Hindistan sitesi üzerinde gözüktü. Galaxy M31s’in bulunduğu sayfada cihazın tasarımına ve çıkış tarihine yer verildi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, son haftalarda yepyeni bir akıllı telefonuyla sıkça gündeme gelmeye başladı. Şirketin yeni telefonu, orta segment telefon kategorisinin başlangıç seviyesinde yer alacak olsa da kendisine has birkaç özelliği de beraberinde getirecek.

Samsung Galaxy M31s ismiyle karşımıza çıkacak yeni akıllı telefon, daha önce içinde bulunduracağı dev bataryayla fazlasıyla sevilmişti. Cihazın TUV Rheinland’de gözüken bilgileri, Galaxy M31s’in 6.000 mAh’lik bir bataryayla geleceğini gösteriyordu. Bu bilginin ardından cihaz hakkında fazla bir şey duymamış olsak da bugün Galaxy M31s’in tasarımı ve çıkış tarihi ortaya çıktı.

Samsung Galaxy M31s'in çıkış tarihi ve tasarımı:

Amazon’un Hindistan sitesinde gözüken Samsung Galaxy M31s, burada yer alan bilgilere göre 6 Ağustos itibariyle Hindistan’da çıkış yapacak. Cihazın diğer ülkelerdeki çıkış tarihi henüz bilinmiyor olsa da bu haber, Samsung Galaxy M31s’in önümüzdeki haftalarda raflardaki yerini alacağına işaret ediyor.

Samsung Galaxy M31s’in Amazon sayfasında yer alan tek detay bu da değildi. Cihazın ön ve arka tasarımını gösteren resimler de Amazon’un sitesinde yer aldı. Bu görsellerden gördüğümüz kadarıyla Samsung Galaxy M31s, yeni Galaxy telefonlarının genel hatlarını taşıyacak ve Samsung’un bu yıl her telefonuna uyguladığı dikdörtgen kamera kurulumuyla gelecek.

Samsung Galaxy M31s bize neler sunacak?

Bugüne kadar edindiğimiz bilgilere göre Samsung Galaxy M31s, tasarımından da doğrulayabileceğimiz üzere ya ekrana gömülü ya da yanda bulunan bir parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Cihaz, Geekbench’te gördüğümüz detaylara göre Exynos 9611 işlemciye ve 6 GB RAM’e ev sahipliği yapacak.

Samsung Galaxy M31s’in kameraları hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmasak da cihazın 64 MP’lik ana kameraya, bir ultra geniş açılı lense, makro kameraya ve derinlik sensörüne sahip olacağı söyleniyor. Son olarak cihazın 15 W hızlı şarj desteğine sahip 6.000 mAh’lik bataryayla geleceğini yeniden hatırlatalım.