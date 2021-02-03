Huawei sağlamlığıyla ön plana çıkan katlanabilir telefonu Mate X2'yi bu ay tanıtmaya hazırlanıyor. Sağlam kaynaklara göre katlanabilir telefon Mate X2, 22 Şubat'ta tanıtılacak.

Huawei, yeni katlanabilir telefonu Mate X2 ile fark yaratmayı hedefliyor. ABD ile anlaşmazlıklar yaşayan Huawei, Google uygulamaları olmadan büyük bir satış düşüşü yaşamıştı. Huawei, Mate X ve Mate XS modellerinin yüksek fiyatlarıyla tartışma yaratsa da katlanabilir telefon teknolojisinin öncülerinden olduğunu kanıtlamıştı. İsterseniz gelin, Huawei Mate X2 nasıl bir cihaz olacak yakından bakalım.

Huawei Mate X2 yeni tasarımıyla bu ay nihayet karşımıza çıkıyor.

Katlanabilir telefon Huawei Mate X2, sağlam kaynaklara göre 22 Şubat tarihinde tanıtılacak. İçe doğru kapanabilen ve dışında geniş bir ekran ile karşımıza çıkacak modelin ‘ön kamerası’ dış ekranda konumlandırılıyor. Telefonun dışa doğru değil de içeriye katlanması daha da dayanıklı olmasını sağlayacak gibi duruyor (tabii son sözü biz daha söylemedik). İçe doğru katlanmasının dezavantajları da olacak, telefon daha kalın bir şekilde karşımıza çıkacak.

Mate X2'nin söylentileri arasında 8 inçlik birincil ekran ve 6,45 inçlik ikincil ekran bulunuyor. Rakibi Samsung Galaxy Fold2’nin önüne kalem desteği ile geçmeyi planlayan Mate X2, minik bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilecek.

Tabii ki olmazsa olmaz 5G desteği, 10 kata kadar yakınlaşabilme sağlayan dörtlü kamera modülü, 512 GB’a kadar depolama alanı ve 66 W’lık hızlı şarj desteği gibi bileşenlerin de telefonda yer alması bekleniyor.