Huawei'nin Mate X2 İçin Aldığı Patent Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei'nin yeni nesil katlanabilir akıllı telefonu olacak Mate X2 için aldığı bir patent ortaya çıktı. Patente göre şirket, yeni telefonunda ekran katlama izini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Galaxy Fold’a rakip olarak tanıttığı Huawei Mate X ile katlanabilir akıllı telefon alanında Samsung’a ciddi bir rakip olacağını gösteren Huawei, sonrasında gelen Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Fold 2 karşısında ise sessiz kalmıştı. Son dönemde artan sızıntı ve söylentiler ise Huawei Mate X2’nin sandığımızdan daha yakın olabileceğini gösteriyor.

Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir patent dosyası, Huawei’nin gerçekten de katlanabilir cihazlar üzerindeki çalışmalarına devam ettiğini gösteriyor. Patentte açıklanan teknoloji, Mate X2’nin katlanabilir cihazlarla ilgili en bilindik sorunlardan birini ortadan kaldırabileceğini gösteriyor.

Huawei'nin Mate X2 ile katlanabilir ekranın deforme olma sorununu çözeceği tahmin ediliyor

Plastik benzeri bir yapıya sahip olan katlanabilir ekranlar, katlanıp açıldıkça deforme olurlar ve ekranın ortasında kullanıcıyı rahatsız eden bir katlama izi oluşur. Huawei, geliştirmiş olduğu yeni menteşe tasarımıyla ekranların deforme olmasını önleyeceğini ve katlama izinin önüne geçeceğini ifade ediyor.

Huawei’nin vadettiğini ne ne kadar gerçekleştirebileceğini şimdiden tahmin etmek zor ancak sızdırılan bilgiler, Mate X2 ile ilgili dikkat çekici özellikler sunuyor. Buna göre 8,01 inç büyüklüğünde 2480x2200 piksel ana ekran ile gelecek Mate X2’nin ikincil ekranı ise 6,45 inç büyüklük ve 2700x1160 piksel çözünürlük sunacak. Söylentilere göre Mate X2 ile ilgili en büyük hayal kırıklığı, 4.400 mAh büyüklüğündeki bataryası olacak.